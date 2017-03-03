台1岁女童赴广东 返台后确诊麻疹

(香港中通社台北3日电)台湾卫生福利部疾病管制署3日公布今年首例境外移入麻疹确诊个案，患者是一名1岁女童，于去年10月赴大陆广东，2月出现发烧、咳嗽等症状，2月底返台就医住院隔离并确诊为麻疹，共掌握144名接触者。

疾管署副署长罗一钧表示，该女童家住北部地区，未接种麻疹、腮腺炎、德国麻疹混合疫苗，去年10月底随家人前往广东，今年2月22日出现发烧、咳嗽症状，26日出疹。

女童28日搭乘香港航空HX252班机返台，搭机前曾服用退烧药，当日上午11时自桃园机场入境，由亲友开车就医及转诊，经医院通报后随即收治隔离病房并采检，3日确认感染麻疹。

罗一钧说，女童于2月22日至2月28日的可传染期间，共有144名接触者，将观察追踪至3月18日，并针对符合免疫球蛋白及疫苗接种条件者，陆续安排接种。

此外，女童的同龄弟弟在2月中曾因感染麻疹于大陆当地就医，现已康复，其余接触者未出现疑似症状。

疾管署提醒，麻疹传染力极强，冬末及春季为好发期，约5%至10%的患者可产生中耳炎、肺炎、脑炎等并发症，接种疫苗是预防麻疹最有效的方法，家中如有年满1岁幼儿应尽速接种疫苗。（完）