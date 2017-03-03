哈米莎：增加阅历应对挑战 青年职觅勿过于挑剔

(本报斗湖2日讯)青年人找工作勿太挑剔。

资源发展及资讯工艺助理部长拿督哈米莎今日上午在扶持青年的人类模式计划与雇主活动上致开幕词时作上述披露。

她说，青年男女是国家最重要资产，作为国家领袖及管理层，青年男女作为主要动力及基骨，也决家国家前途及繁荣国家的继承人。

政府时常对年青群体敏感及给予鼓励在随著各种训练及活动以惠及他们政府也主动给予就业机会给本地青年，无可否认以解决日益提升的失业问题。

政府与私人界时常合作给予技艺训练及半才艺训练以提升本地青年男女素质及才能，特别期望供应可胜任的技术人力，有竞争性可以填补技艺工作机会。

自2012年三月，透过扶持青年的人类模式计划与雇主合作及透过沙巴工作中心单位之资源发展及资讯促进局已成功为本地4756青年男女获取工作，透过就业门户系统找得工作者有24679人，透过扶持人类模式计划获取工作有4756人，全部有29453人获取工作。

本地青年男女到西马或外国工作形成一个趋势，这个数目逐年增加。

她提醒青年男女勿太选择工作而毁了他们前途，同时也贡献降低失业率。她说，为了国家进步同时与日益竞争的全球挑战。这种青年选工作的态度将鼓励包容外国劳工，继而为州的社会经济发展带来负面影响，他们不能太选工作因为为了找寻经验及技能，他们必须秉承工作为了学习，在此概念下，求职者必能在其职位上增进知识为自已凖备面对全球新挑战。(14)