士威斯特：包括不让路救护车 抨重型车驾驶态度恶劣

（本报斗湖2日讯）斗湖”新任”市议员士威斯特批评重型车辆在高速公路上态度恶劣，包括面对救护车尾随时，不愿意让路的行径。

士威斯特曾任多届市议员，但后来中断了两届，却在今年的新届市议员重作冯妇，向来对时事关注的他，也是斗湖消费人协会主席。

他在今日对媒体表示，一名华人友人向他投诉，因为在昨天前往仙本那途中，发现许多重型车辆横冲直撞，似乎因为车身大过其他的交通工具，所以有持无恐。

“另一位杜顺朋友告诉我，他差一点遭到从古纳驶出来的重型车辆撞著，幸好朋友及时煞车，才避免了一场灾祸，否则我的朋友与家人，就会成为轮下亡魂”，士威斯特说道。

士威斯特也表示自己也曾在路途中，亲眼见到多辆重型车辆竟然不让尾随在后方的救护车，这种行径已引起了公愤，有必要公布出来，以便作出检讨，包括考虑由执法当局引用法律对付这些害群之马。

他指出，当救护车在后方响起警笛时，前面的几辆车子，包括士威斯特自己都让路，但是前方有几部重型车辆，竟然一点也没有让路的意思，最后迫使该辆救护车进行超车，而且必须一连超越几部重型车辆。

“这是没有必要的行动，因为重型车辆司机的自私行为，导致救护车上的病患者与医护人员，必须冒险，万一发生交通意外，当真不值得”，士威斯特说道。

鉴此，他建议交通单位，考虑对交通规则进行修改或添加，强硬规定车辆必须让路给救护车，否则就可以被取缔的条文，确保病人的生命更有保障。(18#)