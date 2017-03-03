扶轮社国际之夜 前总监大卫Tong主礼

(本报斗湖2日讯)斗湖扶轮社及丹绒扶轮社日前于凯城大酒店成功联办国际之夜活动，前总监大卫Tong受邀为晚会主礼嘉宾。

前总监大卫Tong在前晚抵湖受邀出席一项欢迎宴而出席者包括联办国际之夜的筹委主任郭昭华，斗湖扶轮社社长Frank Lim, 前社长patick chin, 前社长Matthias chin, 扶轮社员paul Vun及Nicholas pang.

在二月二十五日，前总监大卫Tong也在加略山咖啡厅主讲一个立法委员会讲座会，出席者乃来自斗湖扶轮社及丹绒扶轮社成员，在国际之夜晚会，节目乃在七时三十分开始，来自两个社的社长及前总监分别致词，晚餐在七时四十分开始，前社长袁伟诚也受邀上台数首歌曲，除此之外也进行现埸乐队演奏，呈献者乃来自Charis国际学校及津桥学院的幼轮社员。

丹绒扶轮社也举办数项游戏惟由丹绒扶轮社员胜出，当晚也选出最佳男女服装者，而晚会主题为鸡年。

晚会共有超过110人出席晚会，分别是扶轮社员及伴侣，家庭成员，受邀贵宾，来自Charis国际学校及巴华中学的幼轮社员，校长及顾问老师。

当晚的司仪为来自丹绒扶轮社前社长黄秀权，简而言之，在两个社的供献下，国际之夜晚会顺畅进行。(14)