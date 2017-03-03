普门观音庙８日启建 海涛法师斗湖弘法行 ９日启建仙本那护生法会

(本斗湖二日訊)八关斋戒是佛陀为了使在家信众有机会学习出家生活，藉以长养出世善根，种植出世正因，而特别开设的方便法门。所以，八关斋戒其实就是让在家信徒学习出家生活的戒律。

斗湖普门观音庙定於8-3-2017上午九时启建【海涛法师斗湖弘法行】八关斋戒、慈悲施食、供万水、供万灯、药供、烟供、放生法会。。。

9-3-2017启建【仙本那慈悲之旅护生法会】慈悲施食、烟供、放生法会。。。

法会期间一切行事旨在供养三宝、报答亲恩、拔荐亲灵、在堂父母合家消灾延寿、往生父母先灵、六亲眷属冤亲债主得生净土，欲参加合家消灾或拔荐先灵及冤亲债主者请提早报名。望大众能珍惜殊胜的机缘，早日圆满福慧资粮！

海涛法师此番斗湖弘法行，将率十数位法师联袂主法所有法事。

有关什么是八关斋戒呢？据经文所解：「八」，是指所受持的八种戒；「关」，即关闭八恶，令三业不起诸过；「斋」，是齐断诸恶，具修众善的意思。另外，过午不食，也称为斋。「戒」，有防非止恶的作用。合起来说，就是受持八种斋戒，可以关闭八恶，不起诸过；可以齐断诸恶，具修众善，防止身囗意三业的恶行，并由此关囗通向出家之道，关闭生死流转之门。因此，八关斋戒是趣向善道的妙门，是契入佛道的快捷方式。

受持八关斋戒，可使在家信徒熏习长养出世善根，因此又称为长「养律仪」；受持八关斋戒必须一日一夜远离家居，亲近三宝而住，因此又称为「近住律仪」。

根据《萨婆多论》的说法，八关斋戒为如下八种戒律。真实说来，应该称为八戒一斋，八戒是：不杀生，不偷盗，不淫戒，不妄语， 不饮酒， 不着华鬘香油涂身，不歌舞观听，不坐卧高广大床；一斋是：不非时食。

八关斋戒的前面五支，实际上就是「五戒」，只是将五戒中的不邪淫改为不淫戒。因为受持八关斋戒时，不但禁止邪淫，即使合法夫妻间的关系也不可，所以受持八关斋戒的在家信众便称为「净行优婆塞、优婆夷」。

「五戒」已如前述，今仅就六、七、八支略作说明如下：第六支，不着华鬘香油涂身，第七支，不歌舞观听：不着、不涂是为远离香、触二尘；不歌舞观听是为杜绝色、声二尘，以防止三业过患。因为芳香的气息可以迷人心目，歌舞色声可以丧人心志，都不适宜修行人。因此衣着应当力求朴素，不穿鲜艳华丽的衣服，不涂抹香水、胭脂，如此则有助于摄心正念，远离贪染，自然能迈向清净之道，而具足正报身心，以及依报国土的威仪庄严。

第八支，不坐卧高广大床：不坐，意指身离触尘。高广大床，在《阿含经》说：「足长尺六非高，阔四尺非广，长八尺非大，越此量者，方名高广大床。」蕅益智旭大师重辑的《十戒威仪录要》说：「床足但高一尺六寸，坐时脚不挂空，过此量者，即名为高；但可容身转侧，过此即名为广。既高且广，即名为大。

其实，佛制此戒的用意，主要在告诉我们对物质生活要能淡泊，要能够身体精进修行不放逸，才能与圣道相应。所以修道者在物质上应该力求简单，不贪着物欲享受，转而勇猛精进，这是我们对佛制此戒应有的认识。

又一斋的不非时食，即过午不食，也就是过了中午十二时，乃至一时以后就不再进食。这是佛道修行者节制食欲的戒法。《沙弥律仪毘尼日用合参》卷上引《毘罗三昧经》说：「佛为惠法菩萨云：『食有四种：早，天食时；午，法食时；暮，畜生食时；夜，鬼神食时。』佛断六趣因，令同三世佛故，日午时，是法食时也，过此以后，同于下趣，非上食时，故曰非时。」关于不非时食戒的制定，据《四分律》卷十四、《五分律》卷八等所载，迦留陀夷比丘于傍晚时分入罗阅城乞食，由于光线不明，一孕妇疑为鬼魅，惊吓堕淫娠，以是因缘，佛陀乃制定此戒。

五戒以外，再加三戒一斋，成为八戒一斋，看似事小，实则五欲皆备。因五欲引起的后患，其始虽微，而其影响也钜。所谓星星之火，可以燎原；涓涓不塞，将成江河。瞋恚之火，贪爱之水，也是如此。所以受持八关斋戒，对此三戒一斋不可不谨慎受持。

一般来说，八关斋戒受持的时间是一日一夜，藏地也有大的八关斋戒，两日两夜只食一斋的。八关斋戒一般都在每月六斋日受持，即农历每月初八、十四、十五、甘三、廿九、三十日﹝如逢小月，可改为落廿八、廿九日﹞。这是根据《优婆夷堕舍迦经》说：佛陀为顾虑在家信众为经营家计，不能日日受持八戒，因此有每月六斋日受持八斋戒的制定。

此外，《四天王经》说：每月六斋日，四天王会派遣使者、太子，甚至亲自下人间来巡察，如果发现布施、持戒、孝顺父母的人少，诸天则心生不悦；如果布施、持戒、孝顺父母的人多，诸天就心生欢喜。因此，佛陀教诫弟子们应于六斋日持斋守戒。

其实，八关斋戒并非一定要在六斋日才受持，譬如诸佛菩萨圣诞、父母师长的诞辰、自己的生日等，都可以受持八关斋戒。目前一般寺院为了适应工商社会人士的需要，大部份订在星期日举行，求受者只要事前报名，届时前往寺院，经过报到、安单、说明等程序之后，便可开始一日一夜的斋戒生活。

受持八关斋戒虽仅一日一夜，如能受持清净，所得功德无量无边，尤其能令在家信众播下出世的正因，将来获致解脱，免于生死轮迥。因此，人人皆应发心求受，以期早日进趣菩萨道。

参加者请于3月7日前报名。联系电话：0138832961冯师姐

斗湖普门观音庙传授八关斋戒通知

3月8日上午8:30前报到。参会者注意事项：1、请带身份证便于登记。2、有团队协作精神。3、身体健康，无精神病或者传染病。4、请勿携带贵重物品，金银首饰等，寺院不便保管。5、有海青的居士请自带，衣服穿著以宽松为妥当.，若没海青者请穿上身白衣即可。(14)