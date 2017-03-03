特朗普登新一代航母 承諾美軍獲最佳軍備

(华盛顿3日电)美國總統特朗普周四前往維珍尼亞州紐波特紐斯，視察海軍新一代核動力航母「福特號」，承諾將把全球最好的軍備給予美軍，並把海軍擴編至第一次世界大戰以來的最大規模。

當天下午，特朗普身穿「福特號」航母紀念大衣與艦上官兵見面。他在講話中稱讚該航母是美國實力的體現，代表着美軍的未來。他說，這是一艘「無可匹敵」的航母，它的艦體達到1.8萬平方米，可搭載4500人和70架戰機，將成為美國國防的重要組成部分。

談及增加美軍軍費時，特朗普表示，削減軍費會影響美軍的戰鬥力。他呼籲美國會批准新的國防預算方案，以重建美軍軍力。白宮日前發布新一財年預算方案顯示，美國2018財政年度國防預算開支將達到6030億美元，較上一財政年度增加540億美元，增幅接近10%。

特朗普表示，他將進一步擴大美國海軍規模。他說，美海軍正處於自一戰以來最小的規模，許多船艦和戰機需要更新。他表示，他已經與海軍高層以及軍事工業負責人就擴軍一事進行過討論。他表示，美海軍未來將同時擁有12艘航母。

特朗普在競選期間曾多次表明支持擴軍的立場。按照特朗普的設想，美國海軍入列服役的各類船艦數量應達到350艘。目前，美國海軍共有各類艦船272艘，這一數字在2020年將達到308艘。

特朗普宣稱，在他監督下，美國很快會擁有全球最佳的軍備。

「福特號」航母是美國海軍新一代核動力航母，造價高達129億美元，預計今年年內入列服役。該航母以美國已故總統福特的名字命名。福特是美國第38任總統，二戰期間曾在海軍服役。