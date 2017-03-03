绿智库民调 蔡英文满意度下跌至43.3%

( 香港中通社台北3日电)根据绿营“台湾世代智库”3日公布的最新民意调查，民众对于蔡英文的满意度继续下跌至43.3%，较11月的43.8%，再微跌0.5个分点，为历次民调满意度最低一次;至于不满意度则继续上升，上次为的50.9%，这次为51.8%，

“台湾世代智库”由民进党中常委林佳龙担任董事长，去年蔡英文胜选以来，定期公布民调。蔡英文的满意度由执政满月最高的62.1%，一路往下跌，7月53%、8月49%，到去年11月跌至43.8%，而这一次公布的最新满意度更低，只有43.3%，而不满意的则达51.8%，比上一次不满意的50.9%，再达加0.9个百分点。

不过，调查又显示，尽管民众对蔡英文的施政满意度仍在不断创新低，但仍有56.8％民众对蔡英文未来执政有信心，39.1％没信心。

民进党立委刘棹豪对此解读称，这代表民众对蔡英文不满意但仍充满期待；民进党立委罗致政说，满意度虽在低档徘徊，短期内应不会再往下探，春暖花开时，希望有更多利多政策，有助于支持度。

这次调查委托大社会调查中心执行，访问时间是今年2月22日至23日，成功访问1，072位成年人，在95%信心水准下，抽样误差是正负2.99%。（完）