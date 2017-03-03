雲南長途巴公路撞田螺車 釀10死38傷

(香港中通社昆明3日电) 云南省临沧市云县2日23时33分许发生一辆运载水泥罐式重型货车（俗稱田螺車）与一辆客运大巴车擦碰事件，导致大巴车侧倾于路边，罐式重型货车翻至路下，9人当场死亡，1人救治无效死亡，38人不同程度受伤。目前，伤者没有生命危险。

新华社3日引述临沧市政府新闻办公室通报指，2日深夜，一辆驶往临沧方向、车牌为川L50862（载两人）的运载水泥罐式重型货车与一辆从耿马驶往昆明方向的车牌为云S18558（核载47人，实载47人，含驾驶员两人）的客运大巴车，在祥临公路马鞍山隧道附近（西景线K2545+900M）发生擦碰，引起事故。

通报称，临沧市委、市政府事发后立即启动应急预案，市县交警、消防、救护、安监、卫生、交通等部门人员赶赴现场，开展救援工作。目前，伤者已送往医院救治，事故调查及善后处理工作正在进行中。

云南网3日报道，救援官兵当日0时15分到达事故地点，只见现场地面洒满碎裂玻璃和车体残骸，侧翻的大客车车身严重损坏，车上还有多人被困。由于车门严重变形导致施救难度加大，6名战士从车窗爬入，经过35分钟的紧张救援，0时52分，救援官兵成功将20名被困人员救出。其后，得知路边悬崖下有一辆水泥罐车掉入，大队官兵携带绳包、照明灯等器材进入悬崖下搜索，经过50分钟搜救，未发现被困人员。

中国新闻网3日报道，临沧市委宣传部一官员表示，当地正全力以赴开展伤员救治和死者家属安抚工作。临沧市已经要求在全市范围内开展安全生产大检查，确保民众生命财产安全。（完）