颜少华吁商会代表议员 为民服务助推商会发展

（仙本那2日讯）沙闽中华总商会总会长拿督斯里邦里玛颜少华太平局绅日前呼吁州内甫受委为县议员的商会代表，在努力为各地人民服务与协助当地政府之外，更应该要帮助各自商会与会员，设法为彼等解决所面对的问题。

他说，商会代表县议员必须了解其责任和工作范围，并尽其所能来完成有关的工作任务。同时也必须向各自商会做出报告和商会理事会会议上做出汇报，以让商会能获得地方政府的最新讯息和政策动向。

「本总商会极力为各地商会代表向州地政部推荐为县议员，获得接纳实属不易，受委者应该要好好珍惜，县议员之权力在地方上颇大，切勿滥用此权力，特别是仙本那中华商会代表的县议员更要加倍努力，以身作则。」

也是仙本那中华商会会长的拿督斯里邦里玛颜少华太平局绅，是在日前受邀出席由首席部长拿督斯里邦里玛慕沙阿曼亲抵该地主持新县级中央巴刹时，在会场喜逢州地政房屋发展部长拿督哈芝哈芝芝后，有感而言上述，并勉励商会代表县议员。

仙本那中华商会代表去年受委县议员者共有二人，今年则增加至三人，其中最大的原因乃是在拿督斯里邦里玛颜少华太平局绅积极推动下，海外特别是来自中国游客大回流，当地旅游业的大起带动各行各业，在提高当地和州政府的收入中仙本那中华商会居功不少，因而获得重视和重用。

该商会受委县议员者分别是该会法律顾问颜健斌、理事张丁荣和理事颜福奇。