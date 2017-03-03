香港引入“下投式探空仪” 助提升台风预测准确度

(香港中通社3日电)据香港媒体3日报道，香港天文台于2016年9月与香港特区政府飞行服务队合作，将其引入的“下投式探空仪”安装在两架新型定翼机“挑战者605”上，靠收集三维数据以提升台风预测准确度。

天文台助理台长刘心怡表示，2011年开始就与政府飞行服务队合作，但当时采用的是旧款定翼机，飞行高度只达2.5万呎，而且不能进入风暴最强烈位置，只能收集平面数据。

刘心怡续指，天文台于2016年9月再次与政府飞行服务队合作，利用安装在新定翼机上的下投式探空仪，收集更多数据，垂直的风暴资料可以重组风暴三维结构，对掌握风暴走势非常有用。2016年台风“鲶鱼”及“艾利”吹袭香港，就曾使用4次“下投放式探空仪”。

飞行服务队总监陈志培表示，新购入的“挑战者605”比过往机种可飞得更快、更远，有利进行各项任务，与天文台合作是其中一项。

他指，当定翼机飞到3万至4万呎高空时，便可投放“下投式探空仪”，量度风速、风向、气压、温度及湿度。而探空仪设有降落伞，可以减慢仪器下降的速度，并备有GPS定位及无线电传输器，可以实时传送天气数据至定翼机上的电脑系统及天文台。此外，系统还有助减低飞行风险，让飞行员毋须在恶劣天气环境下飞行。

刘心怡透露，每个探空仪重约350克，每个价值为6000港元，且不能重复使用。整套系统耗资约900万港元安装。（完）