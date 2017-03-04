修正7日办 二场讲座会 尤富璋讲师主讲

(本报记者拿笃3曰讯)拿笃修正学校将于2017年3月7日（星期二），主办二场讲座会。

二场讲座会的题目分别是“教育心态改造课程”及“21世纪的教育趋势父母讲座会”。

“教育心态改造课程”讲座会的时间是早上8时至中午12时30分，对象是该校6年级学生。

而“21世纪的教育趋势父母讲座会”，讲座会的时间是晚上7时30分至9时30分，对象是家长与教师。二场讲座会的地点都是在修正学校冷气礼堂。

上述二场讲座会是邀请到来自雪兰莪百珍力教育机构的尤富璋讲师前来主讲。

尤富璋讲师毕业于博大教育系，为前任亚庇中学老师。

尤讲师更是精灵脑高思维教育领袖。

尤讲师曾主讲的培训课程包括“品格教育课程”，“个人突破激励课程”，“亲子教育课程”与“系统管理课程”等。

于2009年，尤富璋讲师更创立了“百珍力品格教育发展中心”，带动品格教育教师团，积极研修全方位品格教育。此外，也开创品格教育E-书本系列，如：《百珍力品格塑造秘诀》，《大学梦心灵操》，《30个优秀生记忆学》等。

“教育心态改造课程”的课程内容谈及的有：

– 时间的醒觉力 vs 学业表现， 领悟等待就是耽误前途。

– 掌握成功学的三大法则：选择力量，自我控制的力量和欲望的力量。

– 优秀生的学习心态 – 建立STRAIGHT A 的两大基本成功条件。

– 学习三大奋斗力的原则，把努力的学习精神活出来，脱离FB，电话GAME。

– 认识心态调整的基本功，开始为自己思想习惯负责任，考获特优 vs 及格就算 的 心态建模，让学生更有野心。

– 安排200天的温习计划，为考试做全面性的学习准备。

至于“21世纪的教育趋势父母讲座会”，尤讲师将会为父母与教师探讨：父母如何培养高思维的孩子；为什么UPSR考试成绩突然滑落；如何领导固执，不懂事，思维封闭的孩子。

举办有关讲座的主旨是要鼓励学生努力朝目标前进，勉励学生以正确的学习态度，勇敢面对即将面临的考试。同时，让学生学会激励自己，有信心面对考试。

而父母也可通过讲座会，明确了解目前的孩童学习与想法，进而能陪同孩子更自信的面对考试。

欢迎有兴趣的家长，教师与社会人士踊跃出席3月7日（星期二）晚上7时30分至9时30分的“21世纪的教育趋势父母讲座会”，入场免费。(31)