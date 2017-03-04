傅瑩：中美之間要多合作 成為很好的夥伴

(中新社北京4日电）十二届全国人大五次会议大会发言人傅莹4日在北京谈及中美关系时表示，中美关系合作还是主流，美国政策调整肯定会影响到两国关系。“当然大家都希望这个影响是正面的，是积极的，但如果有挑战的话，中国也会坦然应对。”

十二届全国人大五次会议当日举行新闻发布会。有美国记者提问傅莹，美国总统特朗普对中国的言论变化无常，在这种情况下中美关系怎么发展？

“一个总的看法是，中美关系合作还是主流。”傅莹回答说，现在美国对内对外政策都有一些调整，美国的政策调整具有全球性的影响，肯定也会影响到美国与中国的关系。

傅莹认为，目前中美两国间已有不少高层交往，中国国家主席习近平和美国总统特朗普两次直接通电话，传递信息还是很清晰的，就是中美之间还是要多合作，成为很好的伙伴。

对于一些具体的外交政策或做法，傅莹表示，今后几天，外交部长和其他相关部门的部长们会在一系列记者会上做更加具体的介绍。

“我对中美关系有一个观察，我不知道你是不是同意，我认为美国社会对中国普遍不那么了解，是不是？”傅莹反问记者：刚结束的美国大选，每个候选人都谈到了中国，我听下来，他们讲的关于中国都是老故事，或者是不那么真实的故事。

“在这样一个信息通达的社会里，其实这个现象是挺不自然的、挺不正常的。”傅莹说，在美国，包括美国的报刊、电视上，关于中国一手的资讯是比较有限的；要想看到中国人写的文章、中国人写的书恐怕也不多。

傅莹表示，一方面，中国要多努力，尽量让自己的信息更多地通达国际社会、通达美国社会；另一方面，也希望这次来报道两会的国际媒体多注意中国的新故事。

谈到中国全国人大与美国等国家议会之间的交往，傅莹说，中国全国人大对外交往是国家整体外交的一个组成部分，也是服务于外交大局的。主要是立足于人大自身的特点，推进落实国家元首达成的共识，促进各国议会议员对中国增进了解。

“美国国会跟我们之间的交往也是比较多的，今年也有这样的安排。”傅莹说，去年底，中国全国人大常委会副委员长张平访问美国，正值美国大选刚刚结束，很多议员特别关心美国跟中国的贸易逆差比较大怎么办的问题。中方代表团也做了一些分析，还是主张能够通过扩大贸易的方式解决贸易逆差。

“我当时也是代表团的成员，我观察美国议员是很重视中方的意见和想法的。”傅莹说。（完）