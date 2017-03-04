傅瑩：治理霧霾是中國面臨的長期挑戰

(新華社北京４日電）十二屆全國人大五次會議發言人傅瑩４日在北京表示，治理霧霾是中國面臨的一個長期挑戰。從人大的角度來講，一是要不斷完善環境保護方面的法律制度，二是監督法律的有效實施。

十二屆全國人大五次會議新聞發佈會４日上午在人民大會堂舉行，傅瑩在回答記者提問時作了上述表示。

傅瑩說，去年，人大對新修訂的環境保護法進行了執法檢查，發現的問題包括責任落實不夠、執法監督不到位、配套法規不完善，人大常委會提出了整改要求，今年４月份要聽取反饋報告。

傅瑩表示，回顧這４年，黨中央、國務院高度重視霧霾問題，而且採取了一系列強有力的措施，全國人大及其常委會也做了大量紮實的努力，連續４年圍繞環保方面的法律進行了執法檢查，全面修訂了大氣污染防治法和環境保護法。另外，我們現在定下制度，每年都要聽取國務院關於環境狀況和環境保護目標完成情況的報告。

“總體上看，這些年從中央到地方、企業、社會，都做了很多努力，治理也是有效果的，但是距離人民群眾的期盼有很大的差距，尤其是冬天確實情況比較嚴峻，所以還是要堅持治理下去，爭取實現一個向好的趨勢。”傅瑩說，除了大氣問題，在中國部分地區水和土壤的污染問題也是相當嚴重的，人大常委會現在正在加緊修訂水污染防治法，制定土壤污染防治法，也歡迎社會提供智慧。（完）