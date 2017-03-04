公会：政府若实施燃油顶价制 沙巴百间油站将关门

（本报讯）沙巴石油代理商公会昨日挺身表态强烈反对实施燃油顶价制度，并警告一旦落实这项制度，沙巴将有六成或达一百间的油站将宣告关门大吉。

该会主席宋绍川表示，这是因为这将造成严重恶性竞争，以致许多小型油站必定失去竞争能力而无法继续营运。

他指出，如此一来，广大的车主也将大受影响，因为届时他们将要跑到更远的地方才能找到油站添油。

■触发削价战对消费人无好处

他说：「这将造成一系列新的问题，削价战一触即发，长期而言，对消费人是没有好处的。」

宋绍川是在该公会一眾理事陪同下，在亚庇某餐厅举行的记者会上，回应联邦第二财政部长拿督斯里佐哈里阿都干尼早前的一项言论时这麽表示。

■造成油站收入减须裁退员工

佐哈里于上个月表示，政府考虑实施燃油顶价制度以解决油价昂的问题，即是由政府制定每公升汽油及柴油的最高价格，而油站业者可以自行决定称为「泵价」的零售价格，进而透过各油站自由竞争来拉低价格。

宋氏表示，顶价制度也将造成油站业者收入剧减及裁退更多员工，以致没有员工在油站指引车主添油等，进而造成危险。

他说：「公眾还不十分习惯当前的自助添油措施，我们还是要派出一些员工引导他们，如果没有了他们，安全水平将告降低。」

他指出，与此同时，沙巴的公共交通系统依然有欠理想，公眾还得自行开车，因此，油站作业变得很重要。

■会演变成黑市不健康现像

宋氏指出，自由竞争价格也将造成一些以较低价出售燃油的某些油站供不应求，而一些偏远地区的油站则价格高昂，且还会演成黑市等不健康情况。

因此，他强调，在现阶段对沙巴而言，保留现有的出售燃油的制度是必要的，即是由政府来划一各油站售价，以避免这些问题。

●另一方面，他也指出，沙巴石油代理商公会也要再度呼吁政府以「巴仙率佣金」制度取代表固定佣金制度，以免造成油站业者在油价走高时盈利走低。

他说：「其实，油价越高我们的利润就越低，因为我们的佣金是固定的。」

他举例，油站的佣金是每公升柴油无论售价如何均为七分钱，现阶段而言是相等于售价的三点一巴仙，在扣除一巴仙信用卡费用等，利润已甚低。（020）