居住乡区拥有土地新婚夫妇 可以申请国家房屋

（本报讯）凡是居住在乡区，拥有土地的新婚夫妻可以向联邦乡村发展及区域部申请旗下的国家房屋（RBN）。

该部部长拿督依斯迈沙比里指出，他们可以透过联邦乡村发展及区域部的属下机构提出申请，如橡胶小园主发展管理局（RISDA）和联邦土地统一及复兴公司（Felcra Berhad ）。

他表示，在今年，橡胶小园主发展管理局和联邦土地统一及复兴公司分别拨出1亿令吉作为在全国兴建国家房屋的经费。而橡胶小园主发展管理局将在申请者的土地上兴建每个单位为6万5千令吉的国家房屋，但联邦乡村发展及区域部会给予2万令吉津贴，申请者只需用4万令吉来购买。

他补充说，至于联邦土地统一及复兴公司的做法，则是以集体住宅区的方式在本州的京拿巴登岸兴建国家房屋，每个单位售价为12万5千令吉，而联邦乡村发展及区域部则提供每个单位5万令吉的津贴，申请者只需负担7万5千令吉。

沙比里是昨日在此间主持联邦乡村发展及区域部2016年卓越服务獎颁獎仪式后，在记者会上这麽表示。他指出，橡胶小园主发展管理局和联邦土地统一及复兴公司旗下的国家房屋是开放给所有居住在乡区的个人申请。

他补充说，联邦乡村发展及区域部将会在全国兴建3千间国家房屋，其中有419间在沙巴州。有意申请者必须尽快，只要符合条件便能获得批准。国家房屋已陆续在其他州属兴建，除了沙巴州，因此，有关人士仍可提出申请。

他说：「国家房屋的售价并没有以地区之分，全国统一，无论是西马半岛、砂拉越或是沙巴州，其售价都是一样的。面积为每个单位700平方尺，拥有3个房间及2个厕所，主卧房也附设厕所。」

他指出，申请者不需要提呈个人的每月薪水收据，因为对象是那些居住在乡区的自雇人士。他们只需获得各自地区的代议士或领袖证明即可。至于银转账方面，国家房屋需透过回教教义银行和农基银行转账，但该部目前正与其他银行接洽，如人民银行、国家储蓄银行等等。

另一方面，在提及加雅岛在2013年9月12日完工，耗资9千300万令吉且已移交给州政府的水供计划时，沙比里解释，他们目前仍等候州政府为加雅岛上每一间房屋安装水表。

他说：「如果没有这些水表，我们将无法向用户收取水费。」（060）