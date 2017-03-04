愛心9年未間斷 西安婦向孤寡殘疾者派煎餅

(西安4日訊)陝西西安45歲婦人趙彥蘋，過去9年幾乎每日均為孤寡老人、殘疾人士、或有需要人士提供免費煎餅。趙彥蘋解釋，丈夫07年因中風導致半身不遂，為此花光10多萬元積蓄，而一家人又要生活，在她最困難的時候，卻獲不少當地民眾的捐助，讓她能度過難關，「大家都這麼幫我，我也想盡自己的力量去幫幫別人」。

趙彥蘋近日在西安朱雀廣場熟練地煎餅，見附近樹蔭下坐一名流浪男子，趙彥蘋就將一個熱乎乎的煎餅送到他手中；一名大學畢業生暫未找到工作，身上的錢也快用光，趙彥蘋又向他遞上一個煎餅；據悉，一名殘疾男子每日早上都會坐地鐵找趙彥蘋，吃免費煎餅，並給趙帶一份當天的報紙。

趙彥蘋稱，最初是因為丈夫得病，兩名女兒又要上學，為了生計才開始在街頭賣煎餅；因為受了很多人的恩惠，所以她也決定送贈煎餅予有需要的人，至於9年來送了多少個煎餅她也不清楚。

趙彥蘋的善舉感動隨不少顧客，有的更因此常來光顧，並故意放10元或20元到錢箱，拒絕趙的找續，笑說「就當愛心煎餅基金」。