拿笃多处沟盖破烂 危机四伏

【本报拿笃记者三日讯】拿笃诗南路诗里柏丹纳镇内的主道路旁的暗沟有多处沟盖破烂，危机四伏，对晨运或傍晚跑步健身的居民更是危险陷阱，一不小心随时会受伤丧命，有关当局受促关注。

据多位当地居民称，他们每天早晚都会结伴在上述大道旁，沿着该暗沟行人道做跑步健身运动，但该条相信是镇内主要的排水大暗沟，在长达一里多的行人道上至少有五六个暗沟盖破裂脱落，出现一个又一个大坑陷阱，危及跑步做运动的当地居民安全。

当地居民称，该大暗沟深达七尺，比成年人还要高，万一不小心失足或误踏而跌落陷阱中，后果不堪设想。

据一位居民披露，约在两三年前，曾有一位念小学的华裔学生，跟着父母在傍晚时分沿着该段长长的行人道跑步，尾随在父亲后头的小学生相信是傍晚入夜时分，看不清前面的暗沟陷阱，整个人跌入大水沟内。

、幸好该位父亲发现孩子没有尾随跟着来不见了人影，马上回头寻找，惊见孩子整个人跌落深沟内，手脚受伤满嘴鲜血，马上把孩子救起来送去医院急救。

经医生抢救后所幸没有伤到要害，不会有生命危险，但嘴唇破裂，门牙脱落了好几颗，是因为跌落时脸部下巴碰撞到暗沟两旁之三合土块造成，之后寻医敷药了好几个月才没事，但脸相已因而受损。

虽然事隔已有两三年，但有关破烂之暗沟盖至今仍然没有修补，任其自生自灭至今，同时至今有更多的暗沟盖破裂，变成一个又一个的陷阱，危及居民生命安全，更有碍环境和市容观瞻。

当地居民称，诗里柏丹纳镇居民数以千计，是拿笃最前卫先进的高尚新镇，集住宅商业区于一体，有学院、银行、百货商场、巴刹、商店区于一体，但相对的有关民生基设却开倒车，更成为居民置业者的垢病。

当地居民不平地称，上述暗沟的修补保养工作不管是属于县议会或相关部门管辖，但做为诗里柏丹纳镇的合成产业发展商，有义务跟进与相关部门协商加以改善，为广大的客户提供完善的售后服务，同时也可保障其产业形象和卖点，为公为私，才能创造双赢。（26）