沙比里提醒公务员若无法兑现承诺 政府将被人民唾弃

（本报讯）联邦乡村发展及区域部长拿督依斯迈沙比里提醒该部公务员，必须确保联邦乡村发展及区域部成为全国传递系统第一的政府部门。

他指出，如果传递系统无法做到尽善尽美，政府每年拨出庞大拨款来推行各项惠及全体国民的民间计划，也是徒然的。在基层推行的惠民计划是非常重要的，就好比政府宣布拨款来兴建或维修房屋，是一样的。

他说：「人民对政府宣布的拨款是抱著很大希望的，但如果我们无法兑现这些赋予人民希望的承诺，他们将会指责政府，最终唾弃政府。」

沙比里是昨日在此间主持联邦乡村发展及区域部2016年服务卓越獎颁发仪式时，这麽表示。他也强调，基层的传递系统必须排在首位，唯有快速处理才不至于让人民对政府失去信心。

他提醒该部公务员，切勿让人民对政府失去希望，因为联邦乡村发展及区域部是最贴近人民的一个部门。不要让公务员成为人民与政府之间的阻碍，这是确保政府最终能取得胜利的关键。

另外，他也提醒联邦乡村发展及区域部的公务员必须做出正确的选择，尤其是在大选之际，因为反对党会在这段时期企图动摇公务员对政府的信心，利用各种伎俩来分裂民心。

他说：「政府目前正在巩固公务员的福利，为公务员提供各种津贴，因为公务员对我们而言，是非常重要的。」在昨日的表扬仪式，共有234名来自州内该部的各级公务员受到表扬。（060）