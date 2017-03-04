海南会馆选举細則出炉 即起秘书处领取提名表

(本报斗湖3日讯)斗湖海南会馆2017-2018年度理事选举細則出炉，所有的合格会员可以即日起在办公时间，前往该会馆秘书处领取提名表格。

斗湖海南会馆主席黄儒明乡?与两位担任竞选监督的永久会务顾问陈煜平乡?及韦经强乡?在今天发布以上消息。

黄儒明主席表示，陈煜平及韦经强两位乡?德高望重，且曾经担任多次竞选监督，经验丰富，因此今届理事会推举由两人再次担任监督，乃实至名归。

黄主席也吁请合格会员们积极参与选举，让会馆会员有更多与最佳的人选担任未来的领导层，以为会馆与会员尽心尽力谋求更好的发展与福利。

兹将斗湖海南会馆2017-2018年度理事选举細則详情列出:

(一) 选举人数：15位理事。

(二) 参选资格：凡本馆合格会员，皆可参选。

合格会员以本馆会员名单为准。

(三）提名表格领取时间：由2017年3月4日（星期六）起至3月18日截止，请於办公时间8:O0am – 12:00pm (周一至周六）到本馆秘书处领取本馆盖有印章的提名表格。

(四 ) 提名日期：候选人必须将填妥之提名表格於2017年3月18日（星期六）中午十二时正以前投入本馆「候选人提名箱」，逾期恕不受理。

(五) 提名方式：候选人须由合格会员各一位担任提议人和附议人。

（提议人和附议人只能担任一次）。

(六) 选举方式：采用先提名后投票方式进行。

(七）投票方式：

1. 候选人若超过15位，采用选票勾选方式（√ )进行， 如不超过规定人数，则所有候选人不劳而获。

2. 投票时间：

– 如有竞选，选票将由选举小组於3月26日会员大会时发给所有出席之合格会员即席投票。

– 选票必须蓋有本馆浮印，选举小组主任签名及印有编号方为有效。

3. 勾票方式：选举人必须於选票中勾选（√) 15名候选人的名字，若勾选超过规定人数，该选票作废论，若勾选不足15名则该选票仍然有效。

4. 有涂改之选票须由投票人亲自在涂改处签名，该选票方为有效，如有任何涂改无投票人签名则该选票作废论。

5. 本细则有未尽善之处，得由本小组增删之，本小组之决定为最后之决定。

6. 本细则若有未尽善之处，必须以本馆章程及社团注册局之条例为准。(18#)