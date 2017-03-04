海南会馆选举細則出炉 即起秘书处领取提名表

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斗湖海南会馆黄儒明主席与两位担任竞选监督的永久会务顾问陈煜平及韦经强发布竞选细则消息时摄。(18)

(本报斗湖3日讯)斗湖海南会馆2017-2018年度理事选举細則出炉，所有的合格会员可以即日起在办公时间，前往该会馆秘书处领取提名表格。

斗湖海南会馆主席黄儒明乡?与两位担任竞选监督的永久会务顾问陈煜平乡?及韦经强乡?在今天发布以上消息。

黄儒明主席表示，陈煜平及韦经强两位乡?德高望重，且曾经担任多次竞选监督，经验丰富，因此今届理事会推举由两人再次担任监督，乃实至名归。

黄主席也吁请合格会员们积极参与选举，让会馆会员有更多与最佳的人选担任未来的领导层，以为会馆与会员尽心尽力谋求更好的发展与福利。

兹将斗湖海南会馆2017-2018年度理事选举細則详情列出:

(一) 选举人数：15位理事。
(二) 参选资格：凡本馆合格会员，皆可参选。
合格会员以本馆会员名单为准。
(三）提名表格领取时间：由2017年3月4日（星期六）起至3月18日截止，请於办公时间8:O0am – 12:00pm (周一至周六）到本馆秘书处领取本馆盖有印章的提名表格。
(四 ) 提名日期：候选人必须将填妥之提名表格於2017年3月18日（星期六）中午十二时正以前投入本馆「候选人提名箱」，逾期恕不受理。
(五) 提名方式：候选人须由合格会员各一位担任提议人和附议人。
（提议人和附议人只能担任一次）。
(六) 选举方式：采用先提名后投票方式进行。
(七）投票方式：
1.    候选人若超过15位，采用选票勾选方式（√ )进行， 如不超过规定人数，则所有候选人不劳而获。
2.    投票时间：
–    如有竞选，选票将由选举小组於3月26日会员大会时发给所有出席之合格会员即席投票。
–  选票必须蓋有本馆浮印，选举小组主任签名及印有编号方为有效。
3.    勾票方式：选举人必须於选票中勾选（√) 15名候选人的名字，若勾选超过规定人数，该选票作废论，若勾选不足15名则该选票仍然有效。
4.    有涂改之选票须由投票人亲自在涂改处签名，该选票方为有效，如有任何涂改无投票人签名则该选票作废论。
5.    本细则有未尽善之处，得由本小组增删之，本小组之决定为最后之决定。
6.    本细则若有未尽善之处，必须以本馆章程及社团注册局之条例为准。(18#)

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