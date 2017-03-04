港澳委员热议政协工作报告： 应多做年轻人工作

(中新社北京4日电)全国政协常委会工作报告提出推进港澳青少年前来内地交流，谭耀宗等港澳委员4日在北京表示赞同，并希望特区政府多做年轻人的工作。

全国政协十二届五次会议港澳界别4日举行小组讨论，上述工作报告涉港表述引起重视。

全国政协委员、香港民建联前主席谭耀宗说，报告里提出“推进港澳青少年赴内地体验学习、研修考察”，这是多位港区委员一直以来所主张的。

他表示，香港社会目前存在分歧，大家应以理性、包容的态度互相尊重。特区政府更应多做年轻人工作，协助年轻人多到内地学习、工作；如果有机会参与内地行政部门、高科技研究机构的工作，对他们一定会有好处。

全国政协委员、澳门濠江中学校长尤端阳表示，年轻人的思想与其接受的教育有很大的关系。澳门有“千人计划”鼓励青年到内地实践、回澳门创业等，2017年将延续相关工作。

“今年很不一样。”小组会议结束后，国际奥委会委员霍震霆告诉中新社记者，以前港澳委员讨论的话题多集中在经济领域，今年多次提到了青年到内地就学就业的议题。

他说，相较于香港的社会发展程度，内地今后会有更广阔的前景。“我很早就来到内地发展，反而现在的香港年轻人没有这样，这方面还要多加鼓励。”

关于常委会工作报告，全国政协社会和法制委员会副主任、香港福建社团联会副主席兼秘书长周安达源在当天小组会议上表示，强调人民政协的民主监督工作是一大亮点。此外，双周座谈会调动全国政协多元的人才资源考察、研究，为国家解决问题。

全国政协委员、澳门妇女联合总会会长贺定一认为，协商式监督要注重贯彻落实，并且针对不足及时改进。(完)