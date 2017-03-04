湖六大同乡妇女组今办 一马之夜之三八妇女节联欢会 叶娟呈支持赞助

(本报斗湖三日讯)斗湖六大同乡妇女组举办的<2017年第二十届国际三八妇女节联欢晚会>获得副高教部长拿督叶娟呈的支持赞助。

有关筹委会也在日前礼貌拜会后者获得应允。

此项主题为一马之夜之<2017年第二十届国际三八妇女节联欢晚会>将在本月四日(星期六)晚上六时三十分于夜来香冷气花园餐厅联办。

主办当局已成立一个以刘福端为首的 备委员会，目前正积极进行筹备事宜。

晚会节目包括歌唱，舞蹈及幸运抽獎， 此项活动筹备工作已接近尾声，已购券者届时受促凖时出席。

以下为晚会节目表:7:00pm:剪彩仪式。7:10pm:筹委会主任刘福端致欢迎词。7:15pm:六大同乡妇女组主任呈献歌舞。潮州独唱:沈宝璇(bulan menjadi saksi). 客家舞蹈，印度舞-爱的你呀何处寻。福建合唱，黄雅雪，杜福光-马来情歌。福建舞蹈，嘉达山-Tarian Kontemporari kadazan Dusun。四邑独唱-杜悦湄-红豆相思。海南舞蹈-马来舞-Tarian Badingding。第一回合幸运抽獎。潮州舞蹈-中华舞-荷塘月色。客家合唱-甜蜜蜜。福建舞蹈-马来舞-Joget。福州合唱-可爱的玫瑰花。四邑舞蹈-中华舞-送情郎。海南合唱-符翠芬/彭锹贤-紫金香。移交仪式-潮州公会移交轮值锦旗予福建会馆。第二回合幸运抽獎。9:30pm:晚安再会。(14)