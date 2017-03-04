特朗普向環保署開刀 削支25%裁3000人

(華盛頓4日訊)美國總統特朗普明言增加軍費，又對氣候變化持懷疑態度，因此美國環境保護署成為他削減預算及人手的對象。《美聯社》周五取得的白宮行政管理及預算局的文件，指將會削減環境保護署大約25%的預算及19%人手，而國家海洋及大氣總署（NOAA）也會被削減17%的開支。

根據暫定的環境保護署預算案，該部門的年度預算將由82億美元大減至61億美元，而削減的對象包括氣候保護預算、格雷特湖恢復行動及環境公義計劃，當中又以格雷特湖恢復行動最受影響，預算大減97%至1000萬美元。此外，環境保護署將削減3000個職位，佔該部門19%的人手。

NOAA也是特朗普削支的目標，《華盛頓郵報》周五指NOAA將削減大約17%的預算，而該部門主要研究氣候、水、海洋及海岸的變化。環境保護署前署長麥卡錫批評，這證明特朗普在潔淨空氣、水及健康土地上，與大部分美國公民的價值觀不同。特朗普將於本月13日提交預 算案。