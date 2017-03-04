特朗普大反擊： 民主黨領袖都見過普京！

(華盛頓4日訊)美國總統特朗普的管治團隊要員，不斷被揭曾與俄羅斯官員有接觸，甚至有人要因而下台。特朗普周六凌晨在twitter來個大反擊，貼出民主黨參議院領袖舒默及眾議院領袖佩洛西，分別與俄國官員會面的照片，要求調查兩人，藉此諷刺民主黨人「嚴人寬己」，對其團隊作政治迫害。

特朗普首先貼出舒默與俄羅斯總統普京談笑食餅的舊照，稱：「我們應該立即就舒默與普京的聯繫展開調查。（舒默）完全是個偽君子！」立即獲多讚好及轉發。特朗普其後再來個「二連擊」，貼出一篇報道，要求調查佩洛西與俄有聯繫及涉嫌說謊。

該篇報道指，佩洛西周五向傳媒稱從未見過俄羅斯駐美大使基斯利亞克，但有照片顯示她於2010年，曾與時任俄國總統梅德韋傑夫會面，基斯利亞克亦在場，與其說法不符。佩洛西發言人回應指，佩洛西是指「從未與基斯利亞克私人單獨會面」，與司法部長塞申斯涉嫌刻意隱瞞參議院的做法有分別。