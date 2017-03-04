肃毒组3月份奏捷 起7650令吉冰毒3毒贩落网

（本报拿笃记者3日讯）拿笃警方肃毒组成功逮捕3名毒贩，并且充公价值估计7千650令吉的冰毒。

拿笃警区主任韩查阿末助理总监今日在新闻发布会上表示，警方肃毒组是在接获可靠情报下，于本月1日中午12时40分前往甘榜巴都1油棕园展开突击行动。

他说，警方在行动中逮捕3名外籍男子，年龄介于31岁至42岁。有关3名嫌犯被警方发现时企图逃跑，但是最终依然被警方逮捕。

根据警方资料显示，警方在第一名42岁的嫌犯身上搜获13个写有30号的黑色小包装、6个30号橙色小包装、24个20号粉红色小包装、17个10号蓝色小包装、11个10号青色小包装以及2个透明小包装，各装有不同分量的冰毒和锡纸，重量估计71.92克。

接着，警方在第二名41岁嫌犯身上搜获重达32克的冰毒，分别为5个青色小包装、3个粉红色小包装、2个橙色小包装以及8个透明小包装，各包装内藏有不同份量冰毒和锡纸。

警方也在第三名41岁的嫌犯身上搜获7个透明装有冰毒和锡纸的小包装，重量估计5.40克。

此外，肃毒组主任莫哈默阿斯里助理警监解释，每个小包装按照颜色所写着的号码是代表着价钱，价钱越高就代表冰毒份量越多，这是毒犯进行贩卖毒品的方式。

警方将援引1952年危险毒品法令第39B条文、第39A（2）条文以及第39A（1）条文对有关3名嫌犯进行调查，并且已向推事庭申请7天扣留令直到本月8日为止。（19）