陈德铭：对台湾民间人士 到大陆交流持欢迎态度

（中新社北京4日电）全国政协常委、海峡两岸关系协会会长陈德铭4日在北京接受采访时表示，对台湾民间人士到大陆交流、参观、访问、旅游，我们都持欢迎态度。

近期，台湾媒体报道了民进党当局将“修法”管制退役将领、行政机构离职负责人前来大陆的消息。当天参加全国政协十二届五次会议小组会议后，陈德铭面对媒体采访时作上述回应。

对于台湾海基会董事长田弘茂称“期待能和陈德铭会长在金门会面”，陈德铭表示，我们已对见面的基本条件做了说明，对方应该明确，两岸两会是不是一个国家之下两个机构之间的授权谈判？“应该给一个明确的意见。在一中原则下我是愿意交流讨论的。”

至于外界担忧两岸制度化交往机制停摆会对两岸民间交流产生影响，陈德铭说，虽两会商谈因众所周知的原因停下来了，但国务院台办已对外说明，今年会更加关注民间交流，研究出台便利台湾同胞在大陆学习、就业、创业、生活的政策措施。

民间交流包括各种成分。对于青年交流，陈德铭建议，台湾青年到大陆来学习、毕业实践、工作，更多了解大陆的环境和情况。这样，他们今后前来创业，起步会更稳健。

如今，台商二代大陆创业已发生很大变化，陈德铭说，他们有的已经成功接手父辈创办的加工代工企业，也许更多地对研发、传媒、影视等服务业抱有兴趣。全国台企联专门设立青年部，面向在新领域创业的青年，培养和帮助他们。“这也跟大陆供给侧改革、重点发展的新兴领域是基本一致的。”（完）