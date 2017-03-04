领袖提升讲座会 明日巴中丘福局绅堂举行

（斗湖讯）丹斯里拿督巴杜卡黄荣盛博士局绅主讲的《如何培养独一无二的特质》领袖提升讲座会即将于2017年3月5日，下午12.30至17.00，假巴华中学丘福局绅堂隆重举行。斗湖可为湾文华健言社主办是项讲座会的目的乃借助丹斯里的成功经验分享，激励斗湖各阶层人士以在生活上与事业上取得突破与成功。现场也有售卖入门票，请大家把握这千载难逢的机会，亲身出席聆听取经。

身为讲座会筹委会主任郑宇颖特别感到欣慰因为这两年来，可为湾文华健言社在大家的支持下慢慢的发芽成长。到了三月五日这一天，更承办了斗湖史无前例的激励讲座会，对大家来说确实是一个很大的挑战。 她也非常感谢可为湾文华健言社社长—卓晓慧的信任，让她担当这次的筹委会主任，这坚强的后盾，也是她决定要鼓起勇气来完成这项巨大的任务。 虽然在筹备的过程中面对不少挑战，可是看到全体社员的努力及付出坚信要达成这项任务。这种精神是非常让人钦佩。她也希望能借此机会，感谢各位社会人士对可为湾文华健言社的爱戴，并一直出钱出力地支持他们所办的活动。 这是大家的功劳， 有赖于筹委会每位成员无私的付出、社会人士的支持才能让这活动如期进行。 她真切希望，可为湾文华健言社能为斗湖社会带来巨大的贡献。斗湖的朋友更能透过这活动而受惠，创造自己独一无二的人生。

这项活动也是斗湖可为湾文华健言社成立两年以来，所主办的第一场大型的活动。身为可为湾文华健言社现任社长－－卓晓慧也深感欣慰，毕竟担任社长日子以来，得到所有社员的挺身合作，才能让筹募活动进行的那么顺利。从去年，她决定要承办这项对斗湖人意义非凡的活动时，马不停蹄的筹募活动已经开始。幸得所有理事们都非常热心，出钱出力，务必打造一场2017年，全斗湖家喻户晓的全民活动。 要策划这样一场大型活动，在斗湖这城市实属不易，特别是在这市道低迷，学习风气不旺盛的斗湖。要让讲座会顺利如期诞生的确需要大家的鼎力配合。有鉴于时下斗湖整个社区氛围都是处于比较紧张，紧绷的状态。她更有使命要让这不可能的任务变成可能，为斗湖这城市，通过有影响力的成功企业家注入新的能量，并激发有能力的本土企业家，突破障碍，再创高峰。 社长也不忘借此机会，感谢社会人士在过去几个月来的相应和支持，让该活动更如虎添翼。相信当丹斯里拿督巴杜卡黄荣盛博士局绅来到斗湖时，也会被斗湖人的团结和热忱感动。

以下是讲座会流程表，请公众准时出席：

“独一无二：讲座会节目流程表

12pm 会众报到入场/《售卖书籍/VCD》

12:50pm 列队欢迎丹斯里拿督巴杜卡黄荣盛博士局绅

12:55pm 丹斯里拿督巴杜卡黄荣盛博士局绅入席就座

12:58pm 播放可为湾短片及讲座宣传短片3

1:05pm 主持人请筹委会主任致欢迎词

主讲人简介

讲座会开始

4:00pm 拍摄全体照及小休

4:20pm 问与答环节

4:50pm 赠送纪念品予丹斯里拿督巴杜卡黄荣盛局绅

5:00pm 签书会/卖书/VCD

5:30pm 结束

筹委会主任郑宇颖可为湾文华健言社社长卓晓慧

******************

主讲人丹斯里黄荣盛博士是马来西亚独一无二全方位卓越领袖及慈善家。丹斯里的全能令人侧目—他是土木工程师 、房屋发展商、成功企业家、亿万富豪、慈善家、大学教授、荣誉院长、专栏作者、慈善激励讲师、领袖训练中心院长、慈善书籍作者 、退伍军官、冒险家、探险家、飞机师、游艇船长及电影出品人。

最难得的是，丹斯里出身于一名“注册”的穷小子，白手起家，在50岁以前就完成他人生的所有目標，并在企业、财富、勋衔、社会地位和学术界取得独一无二的成就。这是因为他有好学不倦的精神，了解并领悟何谓“成功之道”。

丹斯里丰富的实战经验，拥有经学术验证的理论框架支撑，甚至获颁澳洲工商大专的企业领导及管理博士学位，受委为大学教授和荣誉院长，而其结合东西方文化、军事和实际应用学的优点和精华，创建的环球领导及管理学，放诸四海皆受用。

他创立的丹斯里黄荣盛局绅全民团结慈善基金会开办无数领袖训练课程。所有课程及分享会均由丹斯里亲自教授。尤其是其中一项领袖课程“成功之道“已经成为具有实际效用、有口皆碑的课程品牌，创造无数卓越的领袖，无论在个人、家庭、企业、组织及社会都有特出的表现和贡献。

在个人荣誉方面，他获奖无数，他曾经得到过很多国内国外大大小小的商业奖项，包括： １．2009年荣获：世界杰出青年华商大奖 ２. 2010年荣获：“十大中华经济英才”主奖 ３. 2010年荣获：光华日报百年企业“中山企业成就奖” ４. 2015年荣获：光华日报“中山企业精神奖” ５. 2016年荣获：香港卫视“全球华人影响力人物―公益慈善成就奖” ６. 2016年荣获：亚洲周刊“第一届全球杰出青年领袖奖

正值盛年的丹斯里，多重身份重迭在他身上，许多人梦寐以求的名利、地位、财富、荣誉、勋衔、学识、智慧……都集于一身。他，到底是如何做到的？他到底有何能耐在50岁前就拥有了所有，而一般人穷一生追求都无法达到其中之一？他的讲座分享到底如何启动我们未知的潜能？ ”与其摸着石头过河，不如踩着成功者的脚印向前走”，这是丹斯里最喜欢赠给有缘人的一句话，丹斯里已经把脚印印在成功的道路上，那么，斗湖人，让我们循着 成功的脚印，不走冤枉路，不入歧途，为自己的人生道路昂首向迈进！来吧，出席这空前的讲座会，为自己的人生作出明智的决定!

还未购票者请于现场购票，或移步二十四味餐厅、华财西药行、中华商会办事处，或联络郑宇颖主任（0109442740）、卓晓慧社长（0128180869）及票务主任谢姗沄（0193506699）。