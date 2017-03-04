香港扫毒反私烟行动 检获约1600万港元物品

(香港中通社4日电)香港媒体4日报道，香港警方与海关于3月3日分别检获市值约1000万港元的液态可卡因，以及约590万港元的怀疑私烟。

警方毒品调查科人员经深入调查后，3日下午在天水围进行反毒品行动，约5时在现场埋伏监视，期间发现两名男子形迹可疑，遂上前载查。警方在其中一名男子行李内，发现17支用红酒樽装载的液态可卡因，重10.2公斤，总值约1000万港元。

警方相信，被捕两名男子负责带货，不排除另有接头人，并有贩毒集团操控。被捕的其中一名为内地男子，任装修工人，另一名香港男子是电脑技术员。警方指，相信毒品经内地男子由南美运来香港，供应本地市场，幕后有集团操纵。目前两人涉嫌贩毒被捕。

另一方面，香港海关于3日中午，在文锦渡管制站检获约220万支怀疑私烟，估计市值约590万港元，应课税值约420万港元。

陆路边境口岸科文锦渡组指挥官周龙平指，一辆报称载有362箱餐具的货车，3日由文锦渡管制站入境时被截查。用X光车辆检查系统对该货车进行扫描后，发现X光扫描影像呈现不同颜色及密度，怀疑内藏违禁品或走私品，于是进行搜查。

海关发现，其中251个纸箱内，藏有约220万支怀疑私烟，相信不法分子利用已报关的餐具作掩饰。随后，海关拘捕一名52岁男司机，并扣查该辆货车。案件仍在调查中。

税收及一般调查科私烟调查第一组指挥官张天豪表示会深入调查案件，又指海关致力从源头打撃私烟活动，通过风险评估和收集情报追查跨境走私车辆，成效显着。（完）