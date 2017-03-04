马英九答美媒专访： “一中政策”是中美关系的基石

(香港中通社台北4日电)美国有线电视新闻网（CNN）当地时间3日播出专访，台湾地区前领导人马英九受访时称，“一中政策”是中美关系的基石，若受到挑战，结果将非常严重，台湾也不会有好处。谈及蔡英文与特朗普通话，马英九忧心表示，很担心台湾会沦为特朗普谈判的筹码。

据台媒消息，在6分钟的专访片段中，马英九谈及蔡英文与特朗普通话后的两岸新情势，中国大陆、台湾与美国三边关系等议题。

谈到“一中政策”时，马英九认为，“一个中国”是中美关系长久以来的基石，美国的8位总统在12个任期内都赞同认可，所以非常重要，而且不可动摇。如果这样的原则受到挑战，“我认为结果会非常严重”，对中美造成重大影响，台湾也不会从这种假设性的发展中受益。

马英九并强调，虽然特朗普曾对于需遵循“一中政策”提出抱怨，但另一方面，延续政策是非常重要的。

对于此前蔡英文与特朗普通话，马英九回答，当时这通电话的确造成话题，也吸引媒体关注。不少人起初很兴奋，但很快就消退，取而代之的是对未来的担忧， 也有不少人担心台湾恐成为特朗普的谈判筹码。

中美经贸关系也是此次专访主要议题之一，记者提问，若中美发生贸易战，将造成哪些影响？马英九说，贸易战争真的是难以想像，对东亚地区非常负面。

马英九此次访美行程参加的活动中，多次谈及两岸关系。此前他曾在座谈会中表示，“台独”不会成功，维持现状，并保留统一作为潜在选项，是台湾生存的最佳方式。

当地时间3日晚间，马英九出席大纽约侨界联合欢迎晚宴。马英九并再次提及“二二八”事件，称面对历史，应该就事论事、是非分明；面对家属，应该将心比心、疗伤止痛。（完）