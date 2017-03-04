2016年343万游客访沙 消费额逾72亿创新高

（本报讯）沙巴旅游局主席拿督佐尼斯顿邦奎指出，沙巴州2016年游客到访人数为343万人，并在旅客消费值方面取得72亿5000万令吉收入，创下了沙巴州旅游业有史以来的最好的成绩！

根据记录，沙巴州游客到访人数最多的一年是在2013年，共338万人。

拿督佐尼斯顿邦奎是于昨午受邀出席为假亚庇曙光广场所举办的“沙巴旅游与时尚生活展销会”主持开幕典礼致词时，如斯指出。

他透露，沙巴州2016年的外国游客人数共有112万8776人，与2015年相比增长了15.4%；当中以中国游客人数占多数，占整个旅游市场的33.2% ，与2015年中国游客人数相比增加了51.8% 。

他表示，沙巴的绿色旅游是本州旅游业主要的卖点，也借此吸引了许多外国游客到访沙巴，其中包括中国、韩国、汶莱、日本等。

他续称，私人企业如酒店业、旅行社、美容业及手工艺品中心等对推广沙巴州本土产品及旅游业也是带来了很大的帮助。因此，他希望沙巴能多举办类似的旅游展。

是项由IEC Midas所举办的“沙巴旅游与生活素质展销会”是于3日至5日，假亚庇曙光广场底楼展开，并有30个参展摊位，其中包括美容产品、旅行社、本地土产、健康产品等等。

筹备会主席兼IEC Midas负责人多丽兹玛约指出，是项展销会的宗旨是推广本地的土产、旅游产品、美容与健康服务等等，并借此带动沙巴州的旅游业。

主办单位同时也将于为期三天的展销会上举办各项讲座会与幸运抽奖，欢迎民众踊跃出席参与。

一同出席昨午展销会开幕典礼的包括日本驻亚庇副领事加藤邦彦、印尼驻亚庇领事馆经济事务领事邬兰及马来西亚华人旅游公会沙巴分会会长黄雅权。 （040）