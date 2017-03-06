中國三大電訊商宣布 10月1日起取消漫遊費

（北京6日綜合電）中國三大電信（中國移動、中國聯通和中國電信）確認將在今年10月起，全面取消國內長途與漫遊費用；國際漫遊收費方面，大馬也連帶受惠。

十二屆全國人大五次會議昨日開幕，在政府工作報告中提到，中國今年內會全部取消手機國內長途和漫遊費。中國三大電訊運營商包括中國移動、中國電信及中國聯通，今日在國家新聞辦舉行的網絡降費提速發布會上公布，今年10月1日起，將全面取消手機國內長途和漫遊費。

擁有至少7億用戶的中國移動，將同時降低國際漫遊收費和4G網絡資費，並結合“一帶一路”政策，將沿線共64個國家（包括大馬）的國際漫遊費，下修至每分鐘0.99人民幣（64仙）。

聯通則將升級4G網絡和家用寬頻，將速度翻倍成長，並提供學生等網路重度使用者更優惠的套餐。

有分析人士指出，隨着3G、4G網絡成熟的覆蓋，在電訊商核心套餐已基本實現長市漫（長途、市內及漫遊電話）合一，所以取消漫游費也是情理之中。總括而言，長途漫遊費是語音時代基礎電訊服務的一種過時計費方式，在電訊商自身業務變革中，淘汰是必然的。

另外，三大電訊商亦提到提升網速的工作，中國移動表示，會加快提速進程，打造高品質有線寬頻網絡。新建寬頻全部採用光纖到戶。

中國電信表示，會新增千億投資，打造智能化高速網絡。2017年計劃總投資約1000億元人民幣（647億令吉）。一方面，持續加大光網投入，年底前基本實現南方區域鄉鎮以上光網全覆蓋，行政村光網覆蓋比例提升到75%。

中國聯通表示，會加快4G網絡速率，實現「快上加快」。推進無線網絡提質增效，改善覆蓋質量，擴大覆蓋範圍，會將最高速率由300Mbps提升至600Mbps。

李克強在報告中指出，今年將全面降低網絡資費，年內全面取消手機國內長途和漫遊費用，並降低國際長途電話費。