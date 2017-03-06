习近平上海团论城市管理 应该像绣花一样精细

（中新社北京6日电）“城市管理应该像绣花一样精细。”中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平5日下午在参加他所在的十二届全国人大五次会议上海代表团审议时说。

习近平强调，走出一条符合超大城市特点和规律的社会治理新路子，是关系上海发展的大问题。城市管理应该像绣花一样精细。城市精细化管理，必须适应城市发展。要持续用力、不断深化，提升社会治理能力，增强社会发展活力。

上海代表团讨论气氛活跃、发言热烈。上海奉贤区南桥镇杨王村党委书记孙跃明谈了加强农村基层治理问题。他告诉习近平，村里特别重视文化建设，以家训带家风，以家风树村风，以村风扬民风。

“这也是‘奉贤’的含义吧？”习近平问。

“是的，相传孔子高徒言偃曾来此，故取奉先贤之意为名，就是要见贤思齐。”孙跃明说。

习近平详细了解村里的人口数量、人均收入等。孙跃明对习近平说，全村有1000多户住上了别墅，在实际中感受到，价值取向正确了，发展动力将会无限。

当天，习近平还听取了上海社科院副院长张兆安关于崇明生态岛建设的发言。张兆安说，这次来北京之前，到崇明岛去了3次，就是要把当地干部群众的意见和建议带到会上来。

习近平询问崇明岛生态保护等情况。上海市委书记韩正说，去年1月，习近平总书记在重庆召开推动长江经济带发展座谈会时提出，推动长江经济带发展必须走生态优先、绿色发展之路，这为崇明生态岛建设提供了重要遵循。

2007年在上海工作时，习近平曾到崇明岛考察。张兆安邀请习近平说，崇明百姓希望您再到崇明岛考察。（完）