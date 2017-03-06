台禽流感疫情持续 蓝批当局禁运禁宰“玩假的”

(香港中通社台北6日电) 台湾禽流感疫情延烧，中国国民党批评执政当局之前推出的禁运禁宰政策是“玩假的”、“做半套”，呼吁当局主管官员要负起政治责任。

综合台湾媒体报道，宜兰爆禽流感疫情，5日扑杀6000只樱桃鸭。国民党文传会副主委洪孟楷6日指出，当局农委会禁运禁宰政策结束，疫情却持续延烧，禁运禁宰“玩假的”、“做半套”，是农委会主委林聪贤“个人秀”。

洪孟楷上午召开“禽流感防疫破功 禁运禁宰沦作秀”记者会指出，7天禁运禁宰的政策施行后，国民党就曾质疑，标准从何而来？若不能有效控制疫情，该延长时间就该延长，否则禁运禁宰只会徒增农民困扰。当禁运禁宰的政策结束时，林聪贤曾表示要有新案例才需要延长禁运禁宰政策，并认为不会有新案例，结果不到两周就遭打脸，这样的防堵根本是“玩假的”。

他说，农委会千万不能“鸡同鸭讲”，鸡染了禽流感就统一标准禁运禁宰，但鸭染了禽流感就将来再说，农委会的防疫标准为何？现在扑杀6000只鸭不算严重吗？农委会应该要用相同标准来防堵禽流感，不能是政策“做半套”。

洪孟楷强调，若林聪贤只将当初的禁运禁宰当成是“新官上任三把火”的“个人秀”，做完秀也无法保证禽流感疫情解决，民众仍食的不放心，而蔡英文政府现在最不缺的，就是只会作秀的官员，对此，农委会主委林聪贤应负起政治责任。（完）