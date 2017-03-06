朝連射4彈道導彈 強硬回應美韓軍演

(首爾６日電)韓國與美國展開年度聯合軍演之際，朝鮮周一早上發射4枚彈道導彈，跌落朝鮮半島東部海域。韓國軍方一度表示，這有可能是射程能及美國的洲際彈道導彈，正密切關注朝鮮的挑釁動向，保持高度戒備。日本方面則稱朝鮮發射4枚彈道導彈，其中3枚落入日本海洋專屬經濟區（EEZ），首相安倍晉三已向朝鮮提出了嚴正抗議。

韓國國防部最初表示，一枚導彈於朝鮮時間早上7時36分從平安北道東倉里發射，並墜落東部海域。韓聯社引述國防部官員指，導彈或是可以射至美國本土的洲際彈道導彈。國防部後來指，朝鮮發射4枚彈道導彈，射程約1000公里，並澄清相信不是洲際彈道導彈。日本內閣官房長官菅義偉同日召開記者會，稱朝鮮發射4枚彈道導彈，其中3枚落入日本海洋專屬經濟區。安倍晉三就此向朝鮮提出嚴正抗議，指此次發射明確證明了朝鮮成為新威脅。

由於朝鮮去年2月曾在同一地點發射長程彈道導彈，加上朝鮮領袖金正恩今年初曾表示，洲際彈道導彈試射已經進入準備階段，因此有分析認為，從發射地點來看，朝鮮今次發射的可能是KN-08或KN-14洲際彈道導彈。不過也有意見認為，朝鮮今次發射多枚導彈，且射程超過1000公里，因此屬洲際彈道導彈的可能性較低，推測此次發射的是「北極星2型」中程彈道導彈、「蘆洞」中程彈道導彈或「飛毛腿」短程彈道導彈。

韓國和美國上周展開年度「鷂鷹」聯合軍事演習，朝鮮指這是挑釁性的入侵排練。朝鮮中央通訊社於「鷂鷹」演習展開當天報道，金正恩巡視朝鮮軍方總部單位，下令部隊設置全面的反制措施，對敵人的突然空襲施以無情打擊。就朝鮮今次發射導彈的原因，韓媒引述分析指，朝鮮通過發射導彈，向「鷂鷹」軍演表示抗議。

朝鮮上月試射「北極星2型」中程彈道導彈，是去年10月以來首次發射彈道導彈。韓國政府曾經表示，該次導彈試射目的，在於引起全球關注它的核武及導彈計劃，並測試美國總統特朗普新政府的反應。