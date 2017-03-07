文华健言社4月16日举办 中学生备稿暨即席演说赛

（〈本报斗湖6日讯）斗湖文华健言社谨订于4月16日（星期日）假巴中文教中心举办中学生华文备稿暨即席演说比赛（初赛）。初赛晋级选手将于4月23日（星期日）决赛中展开一场龙争虎斗。届时，各路英雄会师，鹿死谁手未可知。

该比赛筹委会主任简迪扬表示，筹委会经已成立，以筹备这一年一度的演说比赛。他补充道，目前该比赛的筹备工作正如火如荼地进行当中。如往年一样，此次比赛将分为备稿演说比赛及即席演说比赛。

简迪扬指出，斗湖文华健言社每年都会举办中学生演说比赛，主要是希望能通过比赛来训练中学生们在演讲时从容不迫面对观众，顺畅表达己见，进而掌握有效的沟通艺术。他通过自身经验向记者分享道，沟通技巧在学生往后的生活以及职业生涯中扮演着一个非常重要的角色，尤其是在大学期间与其他来自不同背景的同学作讨论或上台做报告时。

简迪扬呼吁各校学生把握此千载难逢之机会，踊跃参赛，以提升自身的沟通艺术与技巧。

筹委会名单如下：

筹委会主任 ：简迪扬、筹委会副主任 ：黄威权、秘书：李世杰、财政：陈静仪、奖杯/证书：林依玲、郑建松、司仪：李世杰、登记：王樱蓁、翁美玉、总评：孙玉芳、备稿竞赛主任：李蔓英、即席竞赛主任：李蔓英、值勤长 ：谢世友、谢侠毅、茶点：林玉珠、音响：黄威权、林泉龙、计分：许善勤、计时：黄义洲、宣传：林孝一、摄影：林孝一、海报：郑慧思、场地：许翊新（14）