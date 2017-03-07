李霖泰：减少职场意外 我国需要更多健康专才

(本报斗湖六日讯)随著大马将迈向先进国，发展日益迅速，国家需要更多职场安全及健康专才以协助减少职场意外。

马来西亚开放大学董事会主席丹斯里李霖泰昨日出席斗湖开放大学之开放日时在记者会上作上述披露，陪同者包括该校总监邬美樱。

他说，当天他出席斗湖开放大学之开放日及教育日在全国举行，透过开放日及教育日，该校可以让大马的有兴趣学习的公眾有关该校的各课程。

他要说的是，该校是凖备给予及扮演协助任何学者及登记者根据所志的课程．

作为该校的主席，他要在这宣布两个课程，即职场工作安全健康管理荣誉学士课程，其二为工作及健康风险管理风险博士课程。

随著上述两课程，开放大学将涉及工作的安全及健康，任何对上述课程有兴趣者，该校推介将反映出此课程并随著市场机会所需，有兴趣者可向任何学校登记，有为开放大学全国有三十七间，在沙巴有五间，即亚庇。根地咬，哥打马鲁都，山打根，斗湖及拿笃。

他说，有兴趣者可登记，当他们被批准，他们将扮演重要角色在我国的工业领域在职场安全及健康方面，最重要的是在训练模范人类，在此方面该校作为一个教育学府鼓励终身学者，也给他们成为兼职学生，对于在职者，他们可以参与该校的计划，又或是刚中学毕业者，他们也可参与方才他所述的课程，他要在此强调是，职场的安全及健康日益重要在工业领域，为使大马成为一个先进国，我们可以看到发展是多麽速迅，最近首相也宣布沙巴的发展将继续，在经济及工业发展，我国需要在工业安全及健康方面的专材，他们有学士或博士文凭者及被训为安全及健康的官员，他们将受委为我国在照顾国家职场安全及健康领域方面从而减少在职场的意外。

他很高兴在过去数年来，即在2002年被记录63432宗工业意外，相比在2015年已降低至34258宗。这是一个很好的现象及令人振奋的，因为在数方面所采取的努力，我们成功降低职场意外事件。(14)