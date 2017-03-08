修正成办激励营 115应考生获益

（本报拿笃记者7日讯）拿笃修正校方于今早邀请尤富璋讲师亲临该校礼堂，为该校115名将于今年应考UPSR的六年级学生，主办一项“教育心态改造课程”激励营，以激发学生的学习士气，装备自己，为赴考关做出最努力的冲刺！

该校今年举办此项讲座的主旨是要鼓励学生努力朝目标前进，勉励学生以正确的学习态度，勇敢面对即将面临的考试，让学生学会激励自己，有信心面对考试，因为态度与内在的动力将决定一切及格局。

于上午8时开始举行至午间的“教育心态改造课程”激励营，除了提升学生的学习士气，也学会自我激励，发挥自己的特长，让学生们获益良多，也给予师长们不少教育的启发与引导。

在今天的“教育心态改造课程” 尤富璋讲师所分享课程内容包括：1．时间的醒觉力 vs 学业表现， 领悟但等待就是耽误前途。2．掌握成功学的三大法则：选择力量，自我控制的力量和欲望的力量。3．优秀生的学习心态 – 建立STRAIGHT A 的两大基本成功条件。4．学习三大奋斗力的原则，把努力的学习精神活出来，脱离FB，电话GAME。5．认识心态调整的基本功，开始为自己思想习惯负责任，考获特优 vs 及格就算 的 心态建模，让学生更有野心。6．安排200天的温习计划，为考试做全面性的学习准备等。

据悉，来自雪兰莪百珍力教育机构的尤富璋讲师，毕业于博大教育系，为前任亚庇中学老师。尤讲师是精灵脑高思维教育领袖，曾主讲的培训课程包括“品格教育课程”，“个人突破激励课程”，“亲子教育课程”与“系统管理课程”等（31）。