印度火車爆炸疑IS所為 警擊斃幕後黑手

(新德里8日訊)印度中央邦博帕爾一列火車周二遭遇炸彈襲擊，導致最少10人受傷。警方其後迅速破案，從被捕疑犯口中得悉幕後主腦的下落。反恐警員與主腦連夜駁火11小時後將他擊斃，並檢獲極端回教組織「伊斯蘭國」（IS）的旗幟。由於疑犯是IS支持者，警方懷疑這是IS首次在印度發動恐襲。

火車爆炸後，警方同日在中央邦拘捕4名疑犯，並取得線索，在北方邦城市坎普爾拘捕另外2名疑犯。這2名疑犯向警方供稱，他們受僱於一名自稱賽義夫拉（Saifullah）的男子，並指對方是IS支持者，藏身北方邦首府勒克瑙一個回教社區。反恐警員隨即趕往賽義夫拉的藏身處，但他拒絕投降，並與警方駁火。

11小時後，賽義夫拉被警員擊斃，警員在屋內發現大內物品，包括IS旗幟、手槍、刀、手提電話，以及印度部分城市的火車站概述，包括新德里、勒克瑙、阿格拉及班加羅爾。警方指，賽義夫拉被擊斃時，身上疑似綁有炸彈。