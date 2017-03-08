可为湾文华健言社 逾700众出席激励讲座

（斗湖7日讯）可为湾文华健言社于3月5日（星期日）12时30分假巴华中学丘福局绅礼堂成功主办了《培养独一无二的特质，以成为杰出领导者、企业家、职场人士及社团领袖》激励讲座会”。当天超过700位民众出席了该富有意义的讲座会，现场座无虚席。

该场讲座会主讲人是北海威利控股集团创办人兼董事主席丹斯里黄荣盛局绅。他同时也是丹斯里黄荣盛局绅全民团结慈善基金会主席。另外，斗湖中华商会也是该激励讲座会的协办单位。

值得一提的是，主讲者也在讲座会时宣布，丹斯里黄荣盛局绅全民团结慈善基金会将分别捐赠一万令吉予可为湾文华健言社及斗湖津桥学院。另外，当天该讲座会所售出的书本所筹募的资金也将分别捐赠予上述之团体与教育机构，作为其日后的活动及教育基金。

丹斯里黄荣盛局绅在演说时首先感谢主办单位可为湾文华健言社的诚意邀请。他表示，努力不懈是获得成功最关键的要素。他希望来宾们勿浪费太多时间在无意义以及对成功没有帮助的事情上。

除了努力不懈，他也希望民众能坚持不懈，坚守自己的目标，进而一步步地迈向成功。此外，他也与民众分享自身设立并达到自身目标的方法。他指出，我们首先应设立欲达到的目标，并尽其所能地让自己记得，比如说将目标写在显眼的地方或告诉身边的亲朋好友让他们提醒自己。随后，我们必须定期检讨自己的目标是否跟上进度。黄荣盛表示，若按部就班地按照此方法，那么成功就不会离自己太遥远了。

此外，黄荣盛也与在场来宾分享专业管理学知识，即SWOT态势分析法，让来宾们学习分析自身的优劣势，进而将自身的优点发挥的更淋漓尽致、将缺点摒弃。

筹委会主任郑宇颖在致词时表示，她代表可为湾文华健言社向丹斯里黄荣盛局绅及其团队的远道而来表示感谢。她指出，此次主讲人及其20余人的团队来湖之所有费用全由他自己包办，她对主讲者的为善不为人后之精神表示高度赞赏，实为慈善家与企业家之典范。

丹斯里黄荣盛局绅是我国少数全方位的卓越领袖及慈善家。他身兼土木工程师 、房屋发展商、成功企业家、亿万富豪、慈善家、大学教授、荣誉院长、专栏作者、慈善激励讲师、领袖训练中心院长、慈善书籍作者 、退伍军官、冒险家、探险家、飞机师、游艇船长及电影出品人之多重身份，多管齐下地为我国社会作出贡献。(14)