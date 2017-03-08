張德江重申反對港獨 稱違反一國兩制

(中央社 香港8日電)據報導，中國全國人民代表大會常務委員會委員長張德江今天重申北京中央反對「港獨」的立場，認為「港獨」本質是分裂國家、違反「一國兩制」方針，違反憲法和香港基本法。

根據官方香港電台的報導，張德江在第12屆全國人大第5次會議上發表工作報告指出，「港獨」本質是分裂國家、嚴重違反「一國兩制」方針，嚴重違反憲法和香港基本法。

他說，「去年人大常委會行使憲法和香港基本法賦予的權力，主動解釋基本法104條，充分表明中央貫徹『一國兩制』方針的堅定決心，反對『港獨』的堅定立場，充分體現包括香港同胞在內的13億中國人民，維護國家主權、安全和發展利益的堅定意志。」

基本法104條涉及香港主要官員和立法會議員宣誓就任的內容。

去年10月，立法會當選議員梁頌恆和游蕙禎宣誓就任時，除了改變誓辭，還披上「HONG KOGN IS NOTCHINA」的標語。

為此，港府提出司法覆核，要求法院裁定梁、游兩人宣誓無效。其後，人大常委會主動解釋基本法104條。

在人大釋法後，香港法院判處梁、游兩宣誓無效，喪失議員資格。