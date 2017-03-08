政治观察者：国阵内忧外患 州大选五月举行机率高

【本报拿笃记者七日讯】沙巴州大选将提前在今年五月举行？！

据一些政治观察者表示，从朝野政党的频频造势显示，五月大选并不出奇。

沙巴州大选原本与全国的国州大选同步举行，但政治局势的演变，沙巴将会与砂劳越一样，先进行州大选，继砂州之后为全国大选的另一个试金石，为第十四届全国大选铺路。

在过去的多届大选，沙砂已被视为国阵的定存州，因为西马的反风浪朝，已使到国阵与反对党成为角力战五五波局势，所幸沙砂定存大胜，国阵才能继续持政到今天。

砂州在已故首长阿德南的领导下，于去年的州选给予反对党迎头痛击，收复不少反对党占有的席位，而且狂胜执政稳固砂州政权。

反观沙巴州在巫统前全国副主席拿督斯里莎菲益阿达退出巫统创立的人民复兴党的全州走透透为大选备战的旋风吹击下，反对国阵浪潮一波又一波，使到沙州国阵心惊惊，不得不反击。

首相拿督斯里拉吉频到沙巴走访，州首长拿督慕沙也一再返回山打根选区亮相，还有代表本州华裔的副首席部长拿督陈树杰，也鲜有的回山打根选区会见选民和出席各项集会，在在显示大选的脚步声已近了。

另一方面，据本报接触国阵各成员党的大头探盘所得的消息，大选机制已开动，各党要已受促下乡，为选民提供服务，一些在大选后便很少活动的YB，最近也开始与选区人民互动，宣传活动和图片更不时在本州各华国英文报章亮相。

国阵大选最大的敌人是马币不稳疲弱，百物涨价，加上消费税和各种朝令夕改的政策，民怨四起，国阵票源不被看好，要取得大胜肯定不乐观。

沙巴反对党普遍吹起前首长拿督杨德利领导的“沙巴进步党创始的沙巴人治理沙巴的政治理念”。

本土政党治理沙巴的野火燎原，国阵在内忧外患下，唯有当机立断，提早州大选。

同时，沙巴反对党联合阵线一对一的战略尚四分五裂，各自为政，假以时日，反对党一旦时机成熟达成协议，战局将是五五波，政权分分钟都会出现变数。

故此，众观朝野政党的活动步伐，沙州提早选举时机率相当高，问题是要看阿吉哥与沙巴国阵尤其是领军大头的共识吧了。（26）