洪秀柱：台湾如同进入 绿色恐怖的新威权统治

(香港中通社台北8日电)中国国民党主席洪秀柱8日就台湾高校签署承诺书引发的争议风波表示，民进党执政当局不断制造“仇中”、“反中”的气氛，又不承认“九二共识”，台湾如同进入绿色恐怖的新威权统治。

综合台湾媒体报道，台湾世新大学签署“研修承诺书”引发争议风波持续发酵。国民党8日下午举行中常会，邀请党籍立委柯志恩报告“何谓一中承诺书”。

柯志恩说，那是书面声明非承诺书，很久以前就存在，只是大家都不知道，很多立委任职的学校都有签署，为什么不举发，反过来控诉学校违反学术自由？声明书有何保证和法律效力？教育部凭什么未审先判？

洪秀柱听取报告后指出，发生这件事很遗憾，事实上这是非常单纯、行之有年的做法，因为特定媒体渲染报导，无限上纲，她质疑特定媒体是否“成了政府意识形态的纠察队”？但这又不是事实。

她认为，不管陆生来台或台生到大陆，基本上家长不乐见学生参与政治活动，将心比心，因此要求学校承诺，不要涉及意识形态，方便申请学校，不过，特定媒体却大肆主张、恫吓用重罚的方式，完全把手伸进去，真正干预、妨碍校园自主和学术自由，且从教育部、“行政院”到“总统府”都大加挞伐，台湾如同进入绿色恐怖的新威权统治。

洪秀柱说，民进党执政当局不断制造“仇中”、“反中”的气氛，又不承认“九二共识”，全面禁止陆生来台，到底损失的是谁？她呼吁教育归教育，不能弄成政治正确思想检核的动作，这是很可怕的事情，希望当局不要用这样的方式制造社会不安，影响学术自由、校园自主。（完）