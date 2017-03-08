涉隱瞞曾擁美國籍 菲外長罕有被國會革職

(馬尼拉8日訊)菲律賓政府發生罕有「大地震」，外長亞塞涉嫌隱瞞自己曾是美國公民，周三被國會議員拒絕承認其任命，並即時革職，情況極度罕見。這不但意味總統迪泰特需要重新安排外長人選，菲律賓的外交政策或出現大變化。

迪泰特於8個月前委任親信亞塞為菲律賓外長，但仍需要國會委任委員會承認及批准。起初，亞塞在聽證會上強調自己從來不是美國公民，但他周三再次出席聽證會時，有國會議員展示文件，指他於1986年取得美國公民身份，並於出任外長前，才在美國駐馬尼拉大使館宣布放棄公民身份。

亞塞強調自己從未在美國公民身份一事上說謊，但就誤導委員會道歉。不過，委員會仍然一致投票通過，拒絕承認委任亞塞為外長，他即時被革職。參議員拉克松說：「他沒有說出真相，他沒有坦率回答問題。」不過，亞塞發言人表示，外交部正判斷亞塞是否即時被炒。

分析指出，由於菲律賓現時是東盟輪任主席國，亞塞被革職一事勢造成一定影響。亞塞是迪泰特的大學室友，他被揭發擁有美國公民身份，與他就任外長後多次發表強硬反美言論，明顯格格不入。