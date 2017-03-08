苏起：外“拖”内“斗”不利台湾 两岸宜“和”

（中新社台北8日电）台北论坛基金会董事长苏起8日在台北表示，外“拖”内“斗”都不利台湾，两岸宜“和”，关键是两岸要有沟通。

中国文化大学社会科学院和台湾竞争力论坛学会等当天举办研讨会，邀请两岸多名学者围绕特朗普就任美国总统后的亚太局势展开研讨。苏起进行专题演讲时作上述表示。

他认为，这是讲究实力的时代，大陆正以战略定力、政治团结及经济稳定转型迈向中共十九大，而美国、日本等面临种种挑战自顾不暇；如今国际与两岸局势越来越紧绷，情势越发不利于台湾。

苏起表示，无论台湾当局选择哪条道路，都有义务向民众交代清楚，大家需要一起付出什么代价。

他认为，台当局现在外“拖”内“斗”，对台湾不好，外“拖”是把自己的前途建立在大陆的耐心及国际的善意上；内“斗”则削弱台湾的实力。“难道要被局势逼到‘拖’不下去才求‘和’？”

苏起表示，台湾问题是东亚最敏感、最重要的问题，是最可能挑起中美战争的问题。如果台湾处理不当，就会卷入其中。台湾不应疏远大陆而亲美日，应与大陆及美日都“交朋友”。

“关键是台湾与大陆要有沟通。”曾出任台湾当局安全幕僚机构秘书长的苏起指出，前领导人马英九在任时，两岸在民航、卫生等领域有约20个管道可以进行沟通，但现在缺乏沟通管道，大局会受到影响。

苏起表示，沟通是绝对必要的，相信台湾与大陆可以“和”；如果台湾不“独”，大陆就不会急统。（完）