菲律宾众议院 通过恢复死刑法案

(中新社马尼拉8日电）菲律宾众议院7日三读通过一项寻求恢复死刑的法案，菲总统府对此表示欢迎。

菲律宾众议院7日以217票赞成、54票反对、1票弃权的投票表决结果，通过众议院第4727号法案，该法案旨在寻求对情节严重的毒品犯罪分子恢复死刑处罚。在众议院表决通过后，该法案还需经参议院审议通过，方可提交总统签署成为法令。

菲律宾总统府当天对众议院通过相关法案表示欢迎，呼吁参议院也跟进通过。菲总统府发言人阿贝拉发表声明称，恢复死刑突显迪泰特政府减少毒品相关犯罪活动的目标，“死刑的强大威慑效果能够保护无辜民众，并确保让犯罪分子为其给受害者造成的惨痛损失付出代价”。

菲律宾1987年制定的现行宪法废除了死刑，但宪法允许国会在“严重犯罪”出现时恢复死刑。1993年，菲律宾恢复死刑，但2006年在前总统阿罗约任内，又再次废除死刑。菲律宾现任总统迪泰特在竞选期间就多次表示一旦当选，会恢复死刑，以阻遏毒品和犯罪活动。

阿贝拉表示，鉴于这是迪泰特政府禁毒和打击犯罪活动的重要工具，相信该法案能够在参议院审议通过。

不过，菲律宾前总统阿基诺领导的自由党7日晚间表示，会在参议院里继续反对通过恢复死刑的法案。自由党总裁、参议员庞吉利南扬言，自由党的参议员会采取一切手段阻止参议院通过该法案。（完）