逾2百居民参与医药营 法兰克林冀村民受惠 莫哈末：预防胜治疗

（本报斗湖7日讯）斗湖扶轮社联合市议会，卫生部，国家居民与家庭发展局，士玛拉园居民委员会举办的医药营，3月4日成功举行。

该医药营假士玛拉园多元用途中心举行，由市议会副秘书莫哈末苏菲央莫哈末赛益代表市议会主席阿里祖斯主持开幕。

医药营有牙科检验，另外也提供验血，验血糖，验肺部一氧化碳含量，同时还有器官捐献运动。

国家居民与家庭发展局在现场提供预防子宫颈癌疫苗注射。

居民委员会也提供幸运抽獎，德源集团报效福可饮料与矿泉水，金都酒店报效房间免费住宿，火锅餐券，礼篮等。

活动超过2百居民参与反应过热，医生护士及助理和工作人员如扶轮社员忙于服务居民。

出席支持的扶轮社员有主席法兰克林，拿督冯佳禄，蔡文进，梁国耀，玛力医生，陈威特，奴基亚沙纳西，江迪生，彭俊维，温保罗及万俊强。

活动当天8时15分开始，苏菲央抵步后即唱国州歌，然后主席法兰克林和苏菲央先后致词，林氏赠送纪念品予主宾。

现场设有茶点，活动顺利于中午12时结束。

法兰克林致词时说欢迎大家参与医药营，这是扶轮社其中一项惠民活动，出席率令人鼓舞，今天医药营的服务费用全免，希望这活动可让村民受惠。

莫哈末苏菲央恭祝各协办团体成功举行这个活动，足够的传染与非传染病知识与觉醒使今天的人民拥有健康的生活，因为好些疾病可以预防，但这要通过长时间实践。

不良生活习惯造成一些慢性疾病，特别是食物过量和不均衡，包括了超量用糖，脂肪，盐，病人将承担慢性疾病的风险及压力，使生活品质与健康素质，工作，生产率，入息及融和下降，市议会全力支持与非政府组织联办这种有意义的活动。（14）