遭多国谴责发射导弹 朝鲜警告局势随时升级为战争

(香港中通社8日电)多国裁军谈判机制日内瓦裁军会议7日召开，国际社会纷纷谴责朝鲜发射弹道导弹，加剧区内紧张局势。不过，朝鲜指是美国和韩国先挑衅，警告局势随时升级为战争。

综合媒体报道，在65个成员国中，共有22个国家和欧盟表示，朝鲜发射导弹违反联合国安理会决议，对地区安全构成威胁，同时违背国际规约。

日本的裁军大使高见泽将林在会上强烈谴责称：“这显然是对日本乃至地区安全的挑衅，我们绝对不能容许。”

其他国家也纷纷对朝鲜进行了谴责。韩国代表强调称：“这再次显示出朝方总是无法预料，而且十分好战。仅仅谴责不足以惩戒，应当彻底实施制裁措施。”

美国驻日内瓦代表部负责裁军业务的大使罗伯特·伍德表示，朝鲜发射弹道导弹显然违反联合国安理会决议，违反安理会决议即违背《联合国宪章》。伍德指出，韩美联合军演已经持续40年，是基于两国同盟关系举行的防御演习。

不过，朝鲜进行反驳。据无线电视报道，朝鲜指是美国和韩国先挑衅朝鲜，警告局势或会升级至战争。朝鲜外交官崔柱永表示：“美国本月和韩国举行历年最大型军演，这年度联合军演象征美国针对朝鲜的敌意政策，亦是令局势紧张的主因，局势或演变为真正的战争。”崔柱永又强调，朝鲜会继续发展军备，防范美国发动核子战。

韩国军队联合参谋本部6日说，朝鲜当天早上在平安北道向朝鲜半岛东部海域发射了4枚导弹。这是时隔不到一个月朝鲜再次试射导弹。朝中社7日报道，朝鲜最高领导人金正恩日前指导朝鲜人民军进行了4枚弹道火箭同时发射训练。（完）