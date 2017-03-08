馬航MH370失蹤3周年 家屬北京外交部示威

北京8日訊)今日是馬來西亞航空公司MH370客機失蹤3周年，約10名中國乘客家屬到北京外交部外示威，要求與領導見面。澳洲運輸部長切斯特與部分乘客及機員家屬，在布里斯班舉行悼念儀式。與此同時，有家屬日前在美國入稟法院，控告失事客機製造商波音公司，指客機一連串故障，或是客機失事的原因。

載有239名乘客及機員的馬航波音777客機，2014年3月8日從吉隆坡飛往北京，但途中失去聯絡。搜索團隊相信客機在南印度洋上空終結，由於搜索至今未有重大發現，中國、澳洲及馬來西亞今年一月宣布結束搜索，引起部分家屬不滿，日前更自發籌款作私人搜索。

在北京請願的均為較年長家屬，他們身穿白衣白帽，舉着標語示威，大批公安在場戒備。部分家屬情緒激動嚎哭，有家屬指事發3年，他們心急如焚，但沒有人肯說實話，政府亦無發聲，令他們完全不知真相。

切斯特受訪時稱，明白家屬對未能發現客機的沮喪及失望之情，指 家屬未能得悉失蹤親友的最後葬身之地，對他們來說是一次創傷的經歷。他拒絕評論家屬為私人搜索籌款一事，強調澳洲政府的立場便是搜索行動已經結束。

另外，44名失蹤乘客及機員的家屬於上周五，入稟南卡羅萊納州地方法院控告波音，懷疑客機當時出現至少7種故障，或導致客機墜毀。入稟狀指，故障包括電子起火、機艙失壓、應答機停止傳送數據等，但未有提及賠償等問題。波音公司暫未回應訴訟。