马英九在美发表演讲 强调“九二共识”是两岸共同政治基础

（中新社华盛顿8日电）台湾地区前领导人马英九7日在美国华盛顿智库布鲁金斯学会发表演讲，多次强调“九二共识”是两岸共同政治基础。

马英九在当天的演讲中回顾了两岸关系的发展历程。他表示，“九二共识”是两岸共同政治基础，不应出现单方面忽视、改变或废除的情况，否则两岸之间的互信会大大降低，也将产生严重的后果。

马英九称，他对两岸关系目前所处的僵局感到担忧。他说，蔡英文在竞选期间曾承诺会维持现状，但却拒绝承认“九二共识”。在他看来，承认“九二共识”才是维持现状。他表示，“台独”是不应该做的事情，也不会发生。

谈及2015年11月举行的“习马会”，马英九表示，这是一次非常重要的会面。双方重申了“九二共识”这一共同政治基础。他说，此次会面使得两岸有机会就一系列问题交换看法，更重要的是，会面体现了两岸之间的互信。他表示，他参与会面的目的是为了在两岸之间搭建一座“和平的桥梁”。

马英九当天还谈到习近平与特朗普上月进行的通话。他说，特朗普在通话中表示，美国政府将坚持奉行一个中国政策，此举表明美国将继续以务实态度处理美中关系。

对于两岸关系的长远发展，马英九表示，两岸应该努力拉近彼此的距离，特别是两岸青年应该加强往来。他说，这需要时间，但与30年前相比，情况已经有了很大改善。这样的势头应该保持。（完）