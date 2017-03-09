中国发布《2016美国的人权纪录》 美人权重要方面继续恶化

(香港中通社9日电)中国国务院新闻办公室9日发布《2016年美国的人权纪录》，用大量数据和事实批驳美国的人权状况。纪录指出，去年美国的人权状况在一些重要方面继续呈恶化趋势，比如涉枪犯罪持续高发，监禁率居高不下，种族关系日趋恶化，粗暴侵犯他国人权等。纪录指，美国以“人权裁判官”自居，指责世界各国人权状况，却对自身严重问题全然不顾。

央视9日报道，纪录指出，当地时间3月3日，美国国务院发布《2016年国别人权报告》，继续以“人权裁判官”自居，挥舞“人权大棒”，对世界各国人权状况品头论足、横加指责，而对其自身存在的严重人权问题则全然不顾。

中国此次发布近1万字的《2016年美国的人权纪录》，从生命人身权利、政治权利、中低收入群体生活状况、种族歧视、妇女儿童老年人权利、侵犯他国人权6方面，通过事实说明，去年美国的人权状况在一些重要方面继续呈恶化趋势。

首先，纪录指出，美国涉枪犯罪持续高发，监禁率居高不下。全年共发生枪击事件58125起，共造成15039人死亡。去年6月，一名持枪者在奥兰多一家夜总会内开枪，造成50人死亡，53人受伤，这是美国历史上发生的最严重的枪击事件。而美国监禁率居世界第2，受过监禁的人数高达7000万，占成年人的1/3。

纪录指，美国警察滥用执法权力。去年共有963人被警察枪杀。警察滥用职权枪杀平民却极少被追究刑事责任。

另外，美国选举政治权利无法保障，去年，金钱政治和权钱交易主导美国选举，竞选过程谎言充斥，闹剧不断，政治权利无法保障，民众抵制和抗议活动此起彼伏。

美国贫富差距也不断扩大，中低收入群体生活状况堪忧。去年，美国成年人全职工作比例创1983年以来最低水平。过去30年将近70%的收入流入到最富有的10%的人的腰包中。4500万贫困人口生活困难，1/7的美国人生活在贫困线以下。

纪录还指，美国种族主义持续存在，种族关系日趋恶化。联合国人权理事会非洲裔问题专家工作组调查报告称，美国国内种族问题严重，没有解决好殖民历史、奴隶制、种族隔离、种族不平等和种族恐怖主义等问题。美国正面临一场“人权危机”。

此外，美国妇女儿童老年人的权利保障状况未见改善，弱势群体权利受到严重侵犯。新华网9日报道，根据美国城市研究所去年9月发布的研究报告，680万名10-17岁的青少年处于食品匮乏状态，一些青少年通过偷窃、色情活动、贩毒等手段来填饱肚子，儿童贫困率居高不下。而且，去年上半年，每隔一天就会发生一起未成年人因意外枪击死亡事件。此外，女性收入大幅低于男性，约1/4的女性曾在工作中受到过性骚扰，实际数量可能高得多。另外，每年约有500万老年人遭到虐待。

纪录还强调，美国依然粗暴侵犯他国人权，空袭造成大量平民伤亡，海外监听项目侵犯他国公民隐私权。非法关押和虐待他国囚犯问题也迟迟未得到解决。

而且，美国至今仍未批准《经济、社会和文化权利国际公约》《消除对妇女一切形式歧视公约》等核心国际人权公约，拒不接受联合国有关人权决议草案。

和人权纪录同时发布的还有一万六千字的《2016年美国侵犯人权事记》，按时间顺序记录了去年一年发生在美国的侵犯人权事件。

另外，新华网9日报道，联合国人权事务高级专员扎伊德.侯赛因当地时间8日在日内瓦举行的联合国人权理事会第34次会议上发表讲话表示，美国新政府在人权问题上的不少做法令人担忧，包括近来美国种族歧视、反犹太主义现象抬头，针对少数宗教群体和少数族裔的暴力行为激增等。（完）