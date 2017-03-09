中小型商业行动计划 25及26日欢迎参加

(本报斗湖8日讯)一项融合商业论坛，商品促销挑战赛，创业咨询，资金援助及产品摊位等不同类型却又目标一致的斗湖中小型商业行动计划将在今年3月25及26日即周末及周日两天，于斗湖民众大会堂隆重举行。

这项盛会是由首相署属下的土著议程领导单位(TERAJU)及国家创业学院(INSKEN)联合斗湖市议会及各有关部门，商业团体，非政府组织举办，并邀请本州首席部长拿督斯里邦里玛慕沙安曼主持开幕仪式。

上述各项活动将在两天内同时进行于大会堂场内外进行，事先报名的160位青年人将参加商业促销有奖挑战竞赛，他们必须把主办单位配给的商品拿到市场上实际促销，成功出售者将获得奖励。

与此同时，几十位来自州内外不同商业领域的专材，也将在会场内兼顾商业专题讲座与，同时也会设定柜台担任创业咨询角色，为有兴趣的中小型工业创业家前往聆听与询问非常宝贵的参考资料。

除了五百至六百位事先报名者以外，公众也可以自由进出及前往聆听与提出问题。

除此之外，国内各大银行与借贷机构也会在场内另一端提供创业基金咨询与贷款配套，解决中小型工业创业者的资金困惑。

场外也会设立32个帐篷式的中小型工业产品售卖柜台，借此吸引更多的公众到场。任何有兴趣者也可以至电主办单位088-450650，673或677。

作为主办单位之一的斗湖市议会也借此吁请斗湖人民，尤其是有意创业的青年男女，勿错过了这项千载难逢的机会，踊跃报告参与其盛。(18D)